Yeniden hızla büyüyen Ferroli Türkiye, 9. Bölge Toplantısını İstanbul’da gerçekleştirdi

Yine, yeni, yeniden: Ferroli
Ferroli, Türkiye’de yaptığı Bölge Toplantılarının 9. su olan İstanbul Bölge Toplantısını, 28 Eylül 2017 tarihinde Feriye Palace Ortaköy’de gerçekleştirdi.
İstanbul Bölge Toplantısı’na Ferroli Bayii ve Servislerinin katılımının yanı sıra Ferroli Grubunun
Rusya, Ukrayna ve Türkiye’den sorumlu İhracat Müdürü Nicola Capelli ile Satış Direktörü Marco Borsari de yer aldı. Yaptıkları konuşmalarda Türkiye’de olmaktan mutluluk duyduklarını ve Türkiye’nin yeniden önemli bir partner olmasını, özellikle endüstriyel ürünlerde eski konumlarına gelmek istediklerini dile getirdiler.
İstanbul Boğazı’nın muhteşem atmosferine sahip
Feriye Palace’de gerçekleşen Ferroli İstanbul Bölge Toplantısı’nın ilk konuşmacısı Ürün Sorumlusu Senad Sancak oldu. Senad Sancak, Ferroli ısıtma grubu ürün gamı hakkında detaylı bir sunum yaptı.
Ardından Marmara Bölge Satış Sorumlusu Gülay Serakibi Uzun tarafından soğutma grubu ürün tanıtımları gerçekleşti.
Yemek ile devam eden toplantının ikinci bölümünde
Ferroli Grubunun İhracat Müdürü Nicola Capelli’nin yaptığı konuşmada; geçmişten çok daha güçlü olduklarını, tüm ürünlerin İtalya’daki fabrikalarında üretildiğini, Türkiye’nin büyük bir pazar ve Ferroli Türkiye’nin çok önemli bir partner olduğunu, kendilerine ve ürünlerine güvendiklerini ve eskiden olduğu gibi Türkiye’de önemli bir konuma geleceklerine inandığını belirtti.
Satış Direktörü Marco Borsari’nin yaptığı konuşmada ise ; geçmişteki kayıpların önemli olmadığını, çok çalıştıklarını, Ferroli’nin tekrar ayakta olduğunu, başaracaklarına inancının tam olduğunu, Türkiye ile çalışmaktan mutlu olduklarını, yeni kombi, yeni hibrit sistemler, yeni endüstriyel ürünlerin Türkiye’ye geleceğini dile getirdi.
Ferroli Toplantısı, Plaket Töreni ile devam etti. Plaketler; 5,10,15 ve 20 yılı aşkın süredir Ferroli’ye hizmet veren bayii ve servislere verildi.
Ferroli Türkiye Satış Sonrası Hizmetler Müdürü Turgay Al yaptığı konuşmasında özetle;
600 bin civarı kayıtlı tüketicilerinin olduğunu, 444 40 01 Müşteri Hizmetlerinin 20 saniye içinde cevap verilebildiğini, yapılan hizmetler sonucu yapılan müşteri anket araması sonucu yüksek tüketici memnuniyeti alındığını, 2017 sonuna kadar başta büyük şehirler olmak üzere tüm Türkiye deki yetkili servislerin kurumsal yapının, ofislerin, araçların hızla yenileneceğinden, yetkili servisler ve tüketicinin mobil uygulama ile daha hızlı ve kolay ulaşılabilir olduğunu belitti.
Ferroli Satış Müdürü Ertunga Kazıklı ise “Yeni bir Ferroli var, büyüyen bir Ferroli var, güçlü geliyoruz, yeni yapı ile birlikte büyümeyi hedefliyoruz” dedi.
Toplantının son konuşmasını ise Ferroli Türkiye Genel Müdürü
Elçin Tunçer yaptı. Elçin Tunçer; Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğunu, hep birlikte kazanmayı hedeflediklerini, hızlı iletişimde iddialı olduklarını, başarılı olacaklarına inancının tam olduğunu belirtti. Katılımcılara teşekkür ederek ekip çalışmasının başarıda daima en önemli unsur olduğunu da ekledi.