Yeni Transair® alüminyum tesisat ürünleri kurulumu kolaylaştırır ve teknik oda uygulamalarında ağırlık, alan ve maliyetten tasarruf etmenizi sağlar.

İSTANBUL, Türkiye, Eylül 2017 – Hareket ve kontrol teknolojilerinde dünya lideri Parker Hannifin’in Akışkan Sistem Bağlantıları Avrupa Divizyonu, fabrika teknik odalarında sıkıştırılmış hava, vakum ve inert gaz uygulamaları için yeni Transair® alüminyum tesisat ürünlerinin piyasaya sürüleceğini açıkladı. Diğer mevcut yaklaşımların yerine Transair’i kullanmak montajı hızlandırmanın ve kolaylaştırmanın yanı sıra toplam mülkiyet maliyetinden de tasarruf etmenizi sağlar.
Transair alüminyum tesisatı montaj için gereken sürenin yanı sıra ihtiyaç duyulan alanı ve bağlantı parçası sayısını azaltır. Modüler sistem, tesisatın ağırlığını en aza indirir ve iletilen sıvının kalitesini korumayı garanti eder. Bu özellikler Transair’ı, genellikle teknik oda ortamında kullanılan kaynaklı veya sıkıştırmalı tesisat montajına kıyasla, daha uygun ve son derece kullanışlı bir çözüm yapar.
Yeni Transair serisi, DN65’den DN200’e kadar çıkış flanşlı uç parçaları, eşit ve redüksiyon Y boruları, yükseltici T boruları, eşit kruvalar, flanşlı kruvalar ve flanşlı T boruları gibi farklı boru çapı ve şekil seçenekleri sunar.
Endüstriyel bir yapının içinde, birden çok kullanım noktasına borularla iletilen akışkan genellikle teknik odalarda üretilir (kompresör odası, vakum pompası odası, gaz veya üretim odası gibi). Bu çok önemli alanlarda, Transair ürünleri minimal mekanik direnç, sıfır korozyon ve uzun bir kullanım süresi sunar. Ayrıca, boyamaya ve kaynak işlemine gerek yoktur. Kompresör odasında bu yeni ürün serisinin maliyeti, aynı konfigürasyonla yapılan bir kurulumun maliyetine kıyasla, ortalama %10 daha düşüktür. Buna ek olarak, daha az sayıda ürün gerektirir, montajı tamamlamak için gereken işlemler %30 oranında azdır ve toplam sistemin ağırlığı daha düşüktür.
Tüm Transair ürünleri, www.parkertransair.com adresindeki CAD kütüphanesinde bulunabilir.