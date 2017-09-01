Yeni Systemair VOClean Ekoloji Ünitesi

Havanın İçerisindeki Yağı, Dumanı ve Kokuyu Tamamen Yok Eder!
Son yıllarda sayısı hızla artan “hepsi bir arada” projeleri ile birlikte, büyük şehirlerde ticari mutfaklar ile konutlar birbirlerine daha da yakın konumlandırılmaya başladı. Bu da, tek noktadan atılan ağır ve yağlı yemek kokularının çevre sakinlerini rahatsız etmesi sorununu beraberinde getirdi.
Ekoloji üniteleri, yağı ve kokuyu egzoz ederken yok eden havalandırma cihazlarıdır.
Bir ekoloji ünitesi seçim ve tasarımında en önemli kriter, mutfağın özelliklerine göre doğru konfigürasyonun belirlenmesidir. Böylece mutfak ve pişirme tipine göre elektrostatik ayrıştırıcı filtre (ESP), aktif karbon filtre, UV-C veya HEPA filtre modüllerinden oluşan farklı konfigürasyonlar ile optimum egzoz ve koku filtrasyonu sağlanır.
2.500 – 40.000 m3/h aralığında üretilen yeni Systemair VOClean üniteleri elektrik panosu üzerinde, tak ve çalıştır modeller olup, ihtiyaç bazlı mutfak havalandırması için gelişmiş otomasyon opsiyonlarına sahiptir.
Systemair VOClean üniteleri İngiliz Defra mutfak havalandırma yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmıştır.
Eskişehir Entegre Sağlık Kampüsü’nde de Systemair Seçildi!
Sağlık Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen PPP projeleri kapsamında Akfen İnşaat’ın üstlendiği 1081 yataklı Eskişehir Şehir Hastanesi’nin 2017 sonunda hizmete girmesi planlanıyor. 333 bin metrekarelik alan sahip olan dev hastane, 264 polikliniği ve barındıracağı dünya standartlarındaki ileri teknoloji medikal ekipmanları ile bölgesinin sayılı hastaneleri arasında yer alacak.
Dev projede Systemair markalı 185 adet klima santralinin yanında, 186 adet çeşitli tiplerde fan ve 18 adet hassas kontrol klima cihazı kullanıldı. Eskişehir Entegre Sağlık Kampüsü; Mersin, Bilkent, Isparta, Adana ve Kayseri’den sonra Systemair ürünlerini seçen 6. şehir hastanesi olarak listeye girmiş oldu.
Metropol İstanbul’un Klima Santralleri de Systemair!
2016 yılında jet fanlı otopark havalandırma sistemi için de Systemair markasını tercih eden Metropol İstanbul, açılışa son hızla yaklaşıyor.
Şehrin hızla gelişen ve modern yüzü olan Ataşehir’de yer alan Metropol İstanbul projesinde 22 adet sorption tip rotary ısı geri kazanımlı FL NG klima santrali ve 1 adet yeni Poolline havuz nem alma santrali yer alıyor. İhtiyaç bazlı havalandırma için üretilen otomasyonlu klima santralleri, dönüş havasından CO2 kontrolü yaparak hava debilerini optimize ediyor, maksimum enerji tasarrufu sağlıyor