Yeni nesil Emura ile klimanızı uzaktan kontrol edin, daha çok tasarruf sağlayın

Tasarım ve mühendislik harikası
olarak pek çok saygın ödülün sahibi olan Daikin Emura, yeni özellikleri ile klima konforunu bir üst noktaya taşıyor. Standartlarına online kontrol özelliğini ekleyen yeni nesil Emura, cep telefonu ve tablet ile uzaktan kontrol edilerek ideal konfor ortamını oluşturuyor. Kavisli şık tasarımı ile beğeni toplayan Emura, yeni nesil çevreci gaz R32 ile de daha fazla verim, daha çok tasarruf sağlıyor.
Doğru hava uzmanı Daikin, geniş
ürün gamı ile yaz sezonunu açarken, yeni nesil cihazları ile klima konforunu bir üst noktaya taşımayı hedefliyor. Daikin’in en beğenilen klimalarından biri olan Emura, sahip olduğu yüksek standartlara yeni özellikler ekleyerek hem verimlilik hem de tasarruf değerlerini yükseltiyor.
Tasarım ve mühendislik
harikası olarak tanınan Emura, ultra ince şık görünümü kadar, üstün performansı, verimlilik değerleri, teknolojik özellikleri ve çevre dostu oluşu ile de beğeni topluyor. Yeni nesil soğutucu akışkan R32 ile çalışan Emura, diğer klimalarda opsiyonel olarak sunulan online kontrol uygulamasını standart olarak uyguluyor. Böylece tüm yeni nesil Emura sahiplerine, cep telefonu ve tablet ile uzaktan kontrol etme imkanı veriyor. Bu sayede Emura kullanıcıları, istedikleri zaman ve istediklerini yerden klimasını yönetebiliyor. Online kontrol ile klimasını kontrol edebilen Emura sahipleri, açma, kapama, nem alma, sadece fan çalıştırma gibi komutlarla daha ortama girmeden kendi konfor alanını oluşturabiliyor.
ÇEVRE VE TÜKETİCİ DOSTU
Pek çok klima kullanıcısının evden çıktıktan sonra aklına takılan “Acaba klimayı kapattım mı?” sorusuna anında yanıt veren yeni nesil Emura, klimalarda kullanılan diğer gazlara göre daha çevre dostu olan soğutucu akışkan R32 ile de verimliliği artırırken, enerji kullanımından tasarruf sağlıyor. Daikin’e özel titanyum apatit fotokatalitik hava temizleme ve gümüş alerjen filtresine sahip olan Emura, havadaki toz partiküllerini temizlerken bakteri, virüs gibi organik kirleticileri emiyor ve kötü kokuları gideriyor.
‘AKILLI GÖZ’ TEKNOLOJİSİ
Emura’nın dikkat çeken bir başka özelliği ise iki bölgeli akıllı göz teknolojisi. Ortamdaki insan varlığını algılamak üzere kullanılan yerleşik bir hareket sensörüne sahip olan Daikin Emura, bu teknolojisi ile 20 dakika boyunca kimseyi algılamazsa otomatik olarak tasarruf moduna geçiyor. Odaya bir kişinin girmesinden sonra klima, hemen bir önceki ayarlarına geri dönüyor. Ayrıca Emura, 3 yöne hava üfleme sistemi sayesinde sıcak ve soğuk havayı dikey ve yatay olarak üfleyerek odanın her köşesine eşit miktarda yayabiliyor. Bunun yanı sıra ortamda insanları algıladığı zaman havayı üstlerine değil, farklı noktalara üflüyor. Emura, 19 desibele kadar inebilen üfleme sesi ile fısıltı derecesinden daha sessiz çalışırken, gece ayar modu ile daha konforlu bir uyku için aşırı ısınmayı veya aşırı soğumayı önlüyor.
TASARIM VE TEKNOLOJİ BİR ARADA
Beyaz ve gümüş renk seçenekleri sunan eğimli tasarımı ile her türlü dekora uyum sağlayan, şık iç ünitesi kadar performanstan ödün vermeyen özellikleri ile de sadece yaz aylarında değil 4 mevsim konforlu ortam sunuyor. Ultra ince, şık, kavisli ön panele sahip tasarımı ile benzerlerinden ayrışan Emura, tasarım odaklı ödüllerin yanı sıra işçilik, malzeme seçimi, üretim verimliliği, çevreye duyarlılık, fonksiyonellik, ergonomi gibi kriterlerin hem uzmanlar hem de tüketiciler tarafından değerlendirildiği birçok ödülün de sahibi. Emura, bugüne kadar IF Design Award, Red Dot Award, German Design Award, Focus Open Award ve Good Design Award gibi tasarım dünyasının saygın ödüllerini almayı başardı.
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