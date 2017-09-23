Yeni nesil çevreci gaz R32 ile çalışan Daikin cihazlarının satışı 10 milyonu aştı

Daikin’in Avrupa ile eş zamanlı olarak Türkiye’de de sunduğu yenil nesil çevreci
gaz R32 ile çalışan cihazlar büyük ilgi görüyor. Bu konuda sektörüne öncülük eden Daikin, R-32 soğutucu akışkan kullanan klima ve ısı pompası satışlarının 52 ülkede 10 milyon adeti aştığını açıkladı. Mart ayından bu yana gerçekleşen R32 ile çalışan klima satışlarıyla birlikte CO2 (Karbondioksit) tüketiminde yaklaşık 47 milyon ton azalma olduğu hesaplanıyor.
İklimlendirmenin öncü ve yenilikçi markası Daikin, tüketici ve çevre dostu ürün ve hizmetleri ile sektörüne yön vermeye devam ediyor. Birçok yenilikçi uygulamada olduğu gibi, yeni nesil çevreci soğutucu akışkan R32’nin iklimlendirme cihazlarında kullanımına da öncülük eden Daikin, bu konuda dünya çapında çalışmalar yürütüyor. Düşük küresel ısınma potansiyeline (GWP) sahip bir soğutucu akışkan olan R32’nin giderek benimsenmesi için çalışan Daikin, şu ana kadar 52 ülkede 10 milyonun üzerinde R32’li klima ve ısı pompası satışı gerçekleştirdi.
Daikin, Avrupa ile eş zamanlı olarak geçen yıl Türkiye’de de satışa sunulan yeni nesil çevreci gaz R32 ile çalışan cihazlar konusunda üstlendiği misyonu başarıyla sürdürüyor. Kasım 2012’de R32 ile çalışan ilk klimayı Japonya’da piyasaya süren Daikin, tüketici ve çevre dostu bu gazın tüm dünyada tanınması ve kabul edilmesini teşvik ediyor. Çünkü Daikin, küresel ısınma ile mücadele konusunda düşük çevresel etkiye sahip soğutucu akışkanlara geçilmesini acil ve önemli bir konu olarak görüyor. Bu konuda yaptığı kapsamlı araştırma ve incelemelerin ardından R32’nin şu anda konut ve ticari kullanım klima ve ısı pompaları için en uygun soğutucu akışkan olduğu sonucuna varan Daikin, bu konudaki bilgi ve birikimini sektörü ile de paylaşıyor.
93 PATENTE ÜCRETSİZ ERİŞİM
Dünya çapında R32’li klimaların üretilmesi ve bunların yaygınlaşması amacıyla sahip olduğu 93 patenti ücretsiz olarak sektörün erişimine açan Daikin, Hindistan ve Tayland gibi gelişmekte olan ülkelere teknik yardım da sağlıyor. Örneğin, Tayland hükümetinin talebi üzerine, R32’nin kullanımı konusunda yetkinlik kazanmalarını sağlamak amacıyla yerel üreticilere R32 klimalarının montajı ve bakımı konusunda eğitimler veren Daikin, tüketici ve çevre dostu bu gazın bir sektör standardı haline getirilmesini amaçlıyor.
Bu çalışmaları ile hem çevreye olan katkısını hem de çevreye duyarlı ürünler geliştirme konusundaki taahhüdünü yansıtan Daikin, gelecekte, küresel sera gazının azalması konusunda önemli sonuçlar bekliyor. Mart 2017 itibariyle Daikin ve diğer şirketlerin satış sonuç verilerine göre 27 milyon adeti aşan R32’li klima sayesinde, CO2 (Karbondioksit) tüketiminde yaklaşık 47 milyon ton azalma olduğu hesaplanıyor.
Çevre sorunuyla mücadele konusundaki tutumunu, “Gelecek için ne kadar erken, o kadar iyi” politikasına dayandıran Daikin, bundan sonraki çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi: “Hem soğutucu akışkan hem de iklimlendirme ekipmanları üreten bir üretici olarak, küresel ısınmayı azaltmaya olan katkımızın bir parçası olarak, çevresel etkileri daha düşük olan soğutucu akışkanlar geliştirmeye ve düşük GWP soğutucu akışkanlarının yaygın bir şekilde kabul görmesini geliştirirken iklimlendirme ekipmanlarının geliştirilmesine adamaya devam edeceğiz.”
DAHA VERİMLİ, DAHA ÇEVRECİ
- Ozon tabakasına zarar vermez. ODP (Ozon Tüketme Potansiyeli) değeri 0.
- GWP değeri (Küresel Isınma Potansiyeli) halen klimalarda kullanılan R410A’nın GWP değerinin yalnızca 3’te biri (GWP=675).
- R410A’ya göre daha az soğutucu akışkan kullanımı mümkün.
- R410A ile kıyaslandığında daha yüksek enerji verimliliği.
- Daha kompakt tasarım mümkün.
- Tek bileşenli bir akışkan olduğu için geri dönüşümü ve yeniden kullanımı kolay.
- Gelişmekte olan ülkeler için daha ekonomik.