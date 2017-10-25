Yapi Kredi Kültür Sanat Ve Yayincilik Binasinda Ari Yangin Pompa Grubu İle Yeraldi

İstiklal’in orta yeri: Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi
1992’den bu yana İstiklal Caddesinde sadece İstanbul’un değil dünyanın nabzının attığı kozmopolit bir noktada, yayıneviyle, kitabeviyle, araştırma kütüphanesiyle, sergi salonlarıyla, etkinliklerle, atölye çalışmalarıyla Kültürün ve sanatın bir simgesi haline gelmiştir.
Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi resim, heykel, fotoğraf, grafik, arkeoloji ve kültür alanlarında gündem oluşturan, dikkat çekici sergilere ev sahipliği yapmaktadır. Her yıl 250’ye yakın kültür ve sanat aktivitesi Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi’nde sanatseverlere sunulmaktadır. Sinemadan edebiyata, sanat tarihinden fotoğrafçılığa, çocuklar, öğretmenler ve kütüphaneciler için yaratıcı drama ile okuma etkinliklerine kadar uzanan geniş bir kültürel yelpazede, konunun uzmanlarıyla her yaş ve ilgi alanından insanları toplantılar ve söyleşilerle bir araya getirmektedir.
Beyoğlu’ndaki kültürel dokunun en büyük parçası, bir sanat adası, bir soluklanma durağı olan Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi’nin daha donanımlı, daha konforlu, daha işlevsel, daha şık, daha etkin bir biçimde tasarlanan binasında sahip olduğu ürün yelpazesinde birinci sınıf ürünler barındıran Arı Yangın, yangın pompa grubu ile yer aldı.
Pompa Grubunda temsilcisi olduğumuz Pentair grubuna ait Amerikan menşeli UL listeli & FM onaylı “FAIRBANKS NIJHUIS” markalı 500 GPM, 115 PSI, 60 HP motor kapasitesine sahip olan Yatay tip bölünebilir gövdeli Elektrikli Yangın Pompası kullanılmıştır. Ana pompaların ufak kaçaklar karşısında çalışmasının önüne geçmek adına 5 GPM, 125 PSI değerlerinde kaçak giderme pompası da sisteme entegre edilmiştir. Sistemde
%100 yedekli iki adet elektrikli pompa bulunmasından dolayı jeneratör üzerinden beslenmeyi sağlayacak otomatik transfer switchli kontrol panolarına sahip yangın pompalarının devreye alınması, mühendislik ve süpervizorlük hizmetleri ile periyodik bakımlarının yapılması işleri de bizzat Arı Yangın’ın tecrübeli ve güvenilir teknik ekibi tarafından yapılmıştır.
FAIRBANKS NIJHUIS markalı pompalar 250 GPM’den 7000 GPM’e kadar uzanan aralıkta geniş bir yelpazeye sahip olup bu aralıktaki tüm ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.
Arı Yangın, “ Tek kapıdan tüm yangın çözümleri” ilkesi ile yangın söndürme sistemleri konusunda müşteri taleplerine akademik bir yaklaşımla çözüm aramakta ve müşterilerin taleplerini karşılamak için kendi alanında, dünyanın önde gelen firmaları ile müşteriler arasında köprü kurmaktadır.