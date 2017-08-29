Sinpaş Gyo, Ege Mimarisini Avrupa Yakasina Taşidi. Yangin Söndürme Sistemlerinde Ari Yangin Ürünleri Kullanildi…
Özgün ve yenilikçi projeleriyle gayrimenkul sektörünün liderliğini üstlenen Sinpaş GYO’nun butik projelere odaklanan markası Eviya Gayrimenkul, İstanbul’un Avrupa yakasında inşa ettiği Ege Yakası ile Egeli hayatın güzelliklerini Avrupa yakasına taşıdı.
Ege yaşamı Ege florası, Ege mimarisi ve Ege çarşısıyla Ege’yi oluşturan bütün renk ve semboller ile yaklaşık 40,000 m2’ alan üzerinde 85,000 m2 inşaat alanine sahip yepyeni bir yaşam tablosuna dönüşen Ege Yakası’nda Arı Yangın, Yangın Pompa Grubu ve Sulu Söndürme Sistemleri ile yer aldı.
Ege’nin o sımsıcak mimarisinden esinlenip, Ege’nin sembollerinden biri olan Santorini Adası’ndan ilham alarak tasarlanan ve yaşamın her anında kendinizi Ege’de hissettirecek ince ayrıntılarla süslenen EgeYakası, markalı konut projelerinin yoğun olarak bulunduğu, Avrupa yakasının parlayan yıldızı Halkalı Atakent bölgesinde yer alıyor. Avantajlı konumu ve özgün Ege konseptiyle 3. havalimanı ve 3. köprü baglantı yollarına yakınlığı ile hayata geçirilen EgeYakası’nda, 378 konut, Ege life Sosyal, Ege Park, Efes meydanı – Amfi tiyatro, Ege Gurme mutfak atölyesi, Ege Çarşı, Saklıköy, Ege Mera hobi bahçeleri, Çınaraltı Köy Meydanı, Ege Flora, Çocuk oyun alanı ve Ağaç ev, BBQ Alanı, Açık-Kapalı spor alanları yeralıyor.
Ege Yakası’nda Pompa Grubunda temsilcisi olduğumuz Pentair grubuna ait Amerikan menşeli UL listeli & FM onaylı “FAIRBANKS NIJHUIS” markalı 750 GPM, 170 PSI 125 HP motor gücü sahip yatay tip bölünebilir gövdeli Elektrikli Yangın Pompası kullanılmıştır. Ana pompaların ufak kaçaklar karşısında çalışmasının önüne geçmek adına 7,5 GPM, 178 PSI değerlerinde kaçak giderme pompası da sisteme entegre edilmiştir. Sistemde iki adet elektrikli pompa bulunmasından dolayı jeneratör üzerinden beslenmeyi sağlayacak otomatik transfer switchli kontrol panolarına sahip yangın pompaları, ARI Yangın’ın konusuna hakim kadrosu tarafından devreye alınmaktadır.
Arı Yangın A.Ş. olarak dünya çapında en iyi firmalar ile yaptığımız mümessillik anlaşmaları sayesinde en kaliteli ürünleri, stok politikası ve hızlı tedarik avantajı ile en iyi malzeme tedarik hizmetini vererek müşterilerimizi memnun etmeyi amaçlayan firmamız, bu projede de “ Tek kapıdan tüm yangın çözümleri” felsefesi ile hareket ederek, yangın pompaları dışında gerekli olacak söndürme sistemi içindeki diğer ekipmanları temin etmiştir.
Sulu Söndürme Sistemlerinde kullanılan kelebek vanalar, ıslak alarm vanaları, yükselen milli vanalar, K80 ½”, standart tepkili upright tip (yukarı bakan), pendent tip (aşağı bakan) ve sidewall (duvar tipi) sprinklerler (yağmurlama başlıkları) UL listeli ve FM onaylı olarak Reliable markasından tedarik edilirken, sistem ihtiyacı olan diğer tüm yardımcı elemanlar da Reliable firmasının tedarikçi konumunda bulunduğu güvenilir kaynaklarından sağlanmıştır.