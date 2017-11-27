Wilo’dan özelleştirilmiş servis paketleri

Yüksek verimli pompaların her zaman güvenli bir şekilde çalışıyor olması büyük önem taşıyor.
Pompa sistemleri sektörüne teknolojik yenilikler alanında öncülük yapan Wilo, inovatif bakış açısını servis hizmetlerine de yansıtıyor. Wilo kullanıcı gruplarına göre özelleştirilmiş servis paketleri sunuyor.
Wilo, büyük konut projelerinden tarım arazilerine, dev stadyumlardan Google veri merkezine kadar birbirinden farklı sektörlerde yeni nesil pompa sistemleriyle yer alıyor.
Pompalarda sürdürülebilir bir performansa önem veren Wilo, kurulum kontrolü, optimizasyon ayarlaması ve zorunlu test çalışması da dahil olmak üzere müşterilerine ihtiyaç duydukları tüm desteği sağlıyor.
Ürün ve hizmetlerinde global bir standart belirleyen Wilo, 60’dan fazla ülkede, 2 bin 500 teknisyen ve 900 servis partneriyle müşterilerine bireysel servis çözümleri sağlıyor. Wilo ürünlerini tercih edenler bu çözümler sayesinde montaj, test ve bakım aşamalarında yüksek performansa sahip oluyor.
Wilo servis sürecinde üç önemli aşama öne çıkıyor:
- Doğru montaj ve gerekli testlerin ardından ürünlerin aktif hale getirilmesi.
- Düzenli bakım ve gelecekte yaşanabilecek arızaların önceden tespit edilmesi.
- Ürün tercihi ya da yenilemesi yapılırken uzman görüşlerinin alınması. Bu sayede bütçe tasarrufu yapılırken çevrenin de korunması.
24 saat içerisinde yedek parça desteği
Wilo servis hizmetleri, yedek parça desteğiyle de müşteri memnuniyetini üst seviyede tutuyor. Wilo ürünlerinin orijinal yedek parçaları, dünyanın neresinde olursa olsun yüzde 90 oranında ve 24 saat içerisinde müşterilerin hizmetine sunuluyor. Müşteri bazlı ürün değişimi de pompaların performans güvenliğini sağlıyor. Wilo’nun katma değerli servis hizmetlerinden yararlanan kullanıcılar, üst düzeyde performans alarak sadece işlerine konsantre olma fırsatını bulabiliyor.