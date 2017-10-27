VALFTEK –ARMSTRONG Eğitim Semineri Herstal – BELÇİKA ‘DA yapıldı

Buhar ve kondens cihazları kullanıcılarını kapsayan seminer
Armstrong Avrupa eğitim merkezi Herstal Belçika ‘da yapıldı. İki gün süren ve teorik eğitimin yanı sıra Armstrong cihazlarının laboratuvar ortamında uygulamalarının gösterildiği eğitime Türkiye ‘nin seçkin kuruluşlarından 17 kişi katıldı.
Paz.-Satış Müd. Osman Şaylıman, Armstrong Int. SA ‘nın eğitim
merkezinin, Armstrong University olarak adlandırılan web tabanlı eğitim imkanı yanında, bir çok buhar, kondens, sıcak su, hava cihazını kapsayan ve uygulamalı eğitim veren, Avrupa ‘da kurulu en büyük ve modern eğitim merkezi olduğunu, yıllık programlar dahilin de uluslararası her sektörden kuruluşlara eğitim verildiğini belirtti.
Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.