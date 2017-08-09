VakıfBank Spor Sarayı’nda Wilo’nun pompa sistemleri tercih edildi

Avrupa Şampiyonu Vakıfbank enerji tasarrufunda da şampiyon olacak!
Pompa sistemleri sektörünün teknoloji lideri Wilo, en prestijli projelere çözüm ortağı olarak değer katmaya devam ediyor. Türkiye’nin önemli spor tesislerinden biri olan VakıfBank Spor Sarayı’nın ısıtma-soğutma ve havalandırma sistemlerinde Wilo’nun yenilikçi pompaları tercih edildi. Wilo ürünlerinin gelişmiş özellikleri sayesinde VakıfBank Spor Sarayı’nda enerji tasarrufu sağlanabilecek.
Geçtiğimiz nisan ayında CEV Şampiyonlar Ligi’nde 3. kez Avrupa Şampiyonu olma başarısını gösteren VakıfBank’ın yeni tesisi VakıfBank Spor Sarayı’nın ısıtma-soğutma ve havalandırma sistemlerinde Wilo’nun pompa sistemleri kullanıldı. Dünya standartlarında bir spor tesisi olan VakıfBank Spor Sarayı, Wilo pompalarının katkısıyla enerji tasarrufu konusunda da dünyaya örnek olacak.
Türk sporunun hizmetine sunulan VakıfBank Spor Sarayı’nda Wilo’nun TP-S, COR-Helix V, IPL, Stratos ve VSD panoları gibi birçok ürünü kullanıldı. BMS (Building Management Systems) otomasyon sisteminin kullanıldığı yapıda panolar ve BMS sistemi sayesinde enerji tasarrufu yapılıyor. Pompaların BMS sistemine bağlı olmasının getirdiği avantajlar, işletmeye merkezi kontrol ile daha az işgücü kullanarak daha fazla iş yapılabilme olanağı tanıyor. Ayrıca pompaların BMS sistemine bağlı olması ile uyarı ve arızalardan anında haberdar olunması ve bakım-onarım ihtiyaçlarının hızlıca tespit edilmesini sağlıyor.
Türkiye’de voleybolun ekol takımlarından biri olan, müzesinde 1 Dünya Kupası, 3 Avrupa Şampiyonlar Ligi Kupası, 1 Avrupa Challenge Kupası, bir Avrupa Top Teams Kupası, 9 Türkiye Ligi Kupası bulunan VakıfBank’ın yeni tesisi, 7.5 hektarlık bir alan üzerine inşa edildi. VakıfBank Spor Sarayı’nda, 30 bin metrekarelik kapalı spor alanı yer alıyor. Dokuz kat olarak inşa edilen Spor Sarayı’nda VakıfBank Bayan Voleybol Takımı’nın maçlarını oynayacağı 2 bin kişilik salon haricinde A ve genç takım için antrenman salonları da bulunuyor
VakıfBank Spor Sarayı’nda birçok spor aktivitesi yapılabiliyor. Tesisin içinde çok amaçlı spor salonunun yanı sıra halkın kullanımına açık 6 kulvarlı yarı olimpik yüzme havuzu, jimnastik salonu, serbest spor alanları fitness ve spa merkezi, sauna, hamam, buhar odaları, kamp merkezi, konferans salonu, çocuk oyun alanları, basın çalışma merkezi ve 170 araçlık otopark bulunuyor.