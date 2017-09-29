Vaillant’ın yeni marka sloganı “Evimin Konforu”

Kurulduğu günden bu yana tüketicilerini dinleyen Vaillant; yeni marka sloganını, aralarında Türkiye’nin
de olduğu 5 pazarda yaptığı anketler sonucunda belirledi. Vaillant Türkiye Pazarlama Direktörü Hazım Bumin, “Tüketicilerimiz evde kendilerini mümkün olduğunca rahat ve konforlu hissetmek istiyor. Güçlü yetkili satıcı ağımızın da desteğiyle büyük bir başarı öyküsü yazabileceğimize inanıyoruz ” diyor.
Isıtma soğutma ve havalandırma alanındaki yüksek teknolojili geniş ürün yelpazesiyle sektörünün öncü firması olan Vaillant, “Başarı ortak bir eserdir” sloganıyla çıktığı yolda, aralarında Türkiye’nin de olduğu 5 pazarda tüketicilerle anket yaparak, yeni marka sloganını yarattı. Dünya çapında yapılan 30’dan fazla anket sonucunun değerlendirilmesiyle ortaya çıkan yeni marka sloganı “Vaillant. Evimin Konforu”, Eylül ayı itibariyle kullanılmaya başlanacak.
Vaillant Türkiye Pazarlama Direktörü Hazım Bumin; 143 yıllık geçmişleriyle tüketiciye güven sağladıklarını, yenilikçi çözümler ve örnek hizmetlerle dünyada 30 milyon memnun müşteriye ulaştıklarını belirterek, şu bilgileri verdi: “Güçlü yetkili satıcı ağımızın desteğiyle büyük bir başarı öyküsü yazabileceğimize inanıyoruz. Günümüzde tüketiciler üreticinin kendi adına söylem geliştirmesini istemiyor. Biz de markamızın ilk günlerinden itibaren tüketicilerimizi dinledik. Bu sayede müşterilerimizin gerçek isteklerini karşılamayı başardık. Rekabette önde olmak istiyorsanız, müşterilerinizin ihtiyaçlarını bilmeniz gerekir. Bu araştırma kapsamında, Türkiye’de özel tüketici focus grup çalışması yaptık. Son kullanıcılarımız sadece ısıtıcı, ısı pompası, depo veya havalandırma istemiyor;
bir odada duran teknoloji dolu cihazlar aramıyor. Onlar çok daha fazlasını istiyor. Daha yüksek ve kişisel bir değere yatırım yapıyorlar. Evde kendilerini mümkün olduğunca rahat ve konforlu hissetmek istiyorlar. Bizim görevimiz de, son kullanıcılarımız için evde huzuru ve konforu sağlayacak çözümler bulmak. Dolayısıyla müşterilerimize verdiğimiz söz; “Evimin konforu” oldu.”
Vaillant konfor uzmanı!
Bumin açıklamasını şöyle sürdürdü: “Konfor uzmanlığımızı kanıtlamak için güçlü argümanlara sahibiz. Üstün kalitemiz, “Evimin Konforu” sözümüzün temelini oluşturuyor. Sürdürülebilirlik felsefemiz, evler ve doğa için uzun süreli güvenliği garanti ediyor. Yüksek verimlilik vaadimiz, evlerde uzun süreli tasarruf sağlıyor. Servis hizmetlerimiz, evlerde konfor sağlamanın kilit noktaları arasında yer alıyor. Sezgisel deneyimimizle,
müşterilerimize hayatı kolaylaştıran ürün ve hizmetler sunuyoruz. Akıllı yaşamın hayatı kolaylaştırdığına ve yaşam kalitesini yükselttiğine inanıyoruz. Biz de Vaillant olarak, müşterilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz.”