Vaillant Yetkili Satıcıları ile buluştu

İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana’da toplam 370 yetkili satıcısı ile biraraya gelen Vaillant Türkiye yöneticileri,
yılın ilk yarısını değerlendirdi ve yeni uygulamalar hakkında katılımcılara bilgi verdi. Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, 2020 hedeflerinin, iş hacmini ikiye katlamak olduğunu açıkladı.
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme sektörünün öncü kuruluşu Vaillant; İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana bölgelerindeki iş ortaklarıyla buluştu. Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu, Vaillant Türkiye Satış Direktörü Yusuf Türkel, Vaillant Türkiye Pazarlama Direktörü Hazım Bumin, Vaillant Türkiye Marka Müdürü Başar Poroy, Vaillant Group Türkiye Finans ve Hazine Müdürü Banu Şahin ve Vaillant Türkiye Ürün Müdürü Murat Hoşgör, toplantılara katılan toplam 370 yetkili satıcıya, yılın ilk yarı rakamlarını aktarıp, yeni uygulamalarla ilgili bilgileri paylaştılar.
Kayaoğlu: “Tam Yol İleri”
Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu toplantıda yaptığı konuşmada, iş ortaklarına Vaillant’ın 2017 yılı ikinci yarısında uygulanacak servis, fiyat, ürün ve promosyon süreçleriyle ilgili bilgi verdi. “Yeni sezonda da her zamanki gibi iş ortaklarımızın yanında olup, sizleri desteklemek için farklı çalışmalar yapacağız” diyen Kayaoğlu, “Yüzde 26 büyümeyle 2016’da vites büyüttük, 2017’ye ise ‘Tam Yol İleri’ vizyonuyla başladık. 2017 yılının ilk yarısında yoğuşmalı kombi pazarında %81, şofbende %87, panel radyatörde %38, klimada %62 ve ısı pompasında %5 büyüme kaydettik” dedi.
Kayaoğlu “2018 yılında uygulamaya alınacak yeni ErP yönetmeliği, yoğuşmasız ürünlerin satışını yasaklıyor. Biz de ecoTEC Plus, ecoTEC Pro ve ecoFIT Start’dan oluşan yoğuşmalı kombi ailemizi ecoTEC Pure ile genişleterek 4 farklı modelle tüketicilere yoğuşmalı kombi alternatifi sunarak ErP (Enerji İle İlgili Ürünler) regülasyonuna hazırız” dedi. 2017 yılının başında belirlenen ‘Tam Yol İleri’ sloganına uygun olarak, ilk günkü heyecanla çalışmaya devam ettiklerini belirten Erol Kayaoğlu 2020 hedefinin iş hacmini ikiye katlamak.” olduğunu sözlerine ekledi.
Vaillant Türkiye Satış Direktörü Yusuf Türkel, toplantıda 2017 yılının ilk yarısında gerçekleşen bölgesel rakamları iş ortakları ile paylaşıp, bu başarılı sonuç için katkılarından dolayı yetkili satıcıları kutladı. Vaillant Group Türkiye Finans ve Hazine Müdürü Banu Şahin’in finans projelerini katılımcılarla paylaşmasının ardından, Vaillant Türkiye Ürün Müdürü Murat Hoşgör, Vaillant’n yoğuşmalı kombi ailesinin üyeleri hakkında bilgiler verdi. .
Vaillant Türkiye Pazarlama Direktörü Hazım Bumin, 2017 yılının ikinci yarısına ilişkin pazarlama projelerini açıklayarak, Vaillant’ın yeni marka sloganı “Vaillant Evimin Konforu” hakkında yetkili satıcıları bilgilendirdi. Bumin, “Tüketicilerimiz evde kendilerini mümkün olduğunca rahat ve konforlu hissetmek istiyor. Güçlü yetkili satıcı ağımızın da desteğiyle büyük bir başarı öyküsü yazabileceğimize inanıyoruz ” diyor.
Vaillant Türkiye Marka Müdürü Başar Poroy’da ikinci yarı da tüketicilere yönelik planlanan çalışmaları açıkladı.