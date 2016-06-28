Vaillant ve Doğa Derneği Küçük Akbabalar İçin Koruma Projesi Geliştirdi

Doğa Derneği, ısıtma soğutma sektörünün öncü markası Vaillant’ın desteğiyle, Ankara Beypazarı’nda, nesli tükenmeye yüz tutan küçük akbabaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için koruma programı başlattı. Açık meraların yerini kapalı sistem besi çiftliklerinin almasıyla beslenme alanlarını kaybeden akbabaları korumak için, bölgedeki tiftik keçilerinden elde edilen tiftiğin değerinin arttırılması ve çobanlarla yapılan geleneksel hayvancılığın devam etmesi için çalışmalar yapılacak.
Akbabalar korunması için acil önlem alınması gereken canlılar listesinde üst sırada
Vaillant ve Doğa Derneği işbirliğiyle, korunması için acil önlem alınması gereken canlılar listesinde üst sıralarda yer alan küçük akbabalar için, Avrupa’nın en büyük, “küçük akbaba” üreme alanı olan Ankara’nın Beypazarı ilçesi ve Kirmir Çayı Vadisi’nde bir çalışma başlatılıyor.
2005 yılında yaptığı çalışmalarla Beypazarı ve Kirmir Vadisi’nin, küçük akbabaların Avrupa’daki en büyük üreme nüfusu barındırdığını belirleyen ve akbabaların üreme başarısını izlemeye alan Doğa Derneği, 2015 yılında Vaillant’ın desteğiyle yapılan çalışmalarda toplam 93 yuva ve 120 çift tespit etti. . Böylece bölgedeki akbaba nüfusunun tüm Balkan nüfusundan daha büyük olduğu ortaya çıktı.
Mera yerine kapalı sistem besi çiftlikleri küçük akbabaların sonunu getiriyor.
Akbabaların hem beslenmek hem de yuva malzemesi bulmak için geleneksel hayvancılığa ve meralara ihtiyaçları olduğunu belirten Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç, şu açıklamayı yaptı: “Akbabalar, Anadolu’da yüzlerce yıldır süren geleneksel hayvancılıkla uyumlu bir yaşam biçimine sahip. Günümüzde, açık meralarda hayvanların özgürce otladığı hayvancılık kültürünün yerini, kapalı sistem besi çiftlikleri aldı. Bu da akbabaların beslenme kaynaklarını azaltarak, türün yaşamını tehdit etmeye başladı. Bölgedeki tiftik keçilerinden elde edilen tiftiğin tekstil sektöründe yer bularak değerinin arttırılması ve böylece çobanlarla yapılan geleneksel hayvancılığın devam etmesi için çalışmalar yürütüyoruz” dedi.
Erol Kayaoğlu: Hedefimiz kültürel farkındalık yaratarak, bölgede katma değer yaratmak
Konuyla ilgili açıklama yapan Vaillant Türkiye Satış ve Pazarlama Direktörü Erol Kayaoğlu ise Doğa Derneği’yle duygusal bir ilişkileri olduğunu belirterek, şunları söyledi: “Vaillant Türkiye olarak, sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda 2012 yılından bu yana Doğa Derneği ile işbirliği yapıyoruz. , 2012 – 2014 yılları arasında “Burdur Gölünü Kurtarma Projesi”nde işbirliği yapmıştık. . Bu proje de, Türkiye’de, küçük akbabalar için yapılan ilk koruma projesi olması nedeniyle hem ulusal hem de uluslararası önem taşıyor. Fransa, İtalya ve Bulgaristan gibi ülkelerle, türün korunması için ortak bir tür eylem planı yürütüyor. Akbabalar herhangi bir nedenle ölen hayvanların leşlerini yediği için doğada sağlıklı bir yaşamın sürmesine neden oluyor.
Bu nedenle Beypazarı’nda tiftik üretimi konusunda farkındalık çalışması yaparak, hem bölge ekonomisine katkı sunacağız hem de küçük akbabaların yaşamını sürdürmesini sağlayacağız. Hedefimiz kültürel farkındalık yaratarak, bölgede katma değer yaratmak” dedi.
2017’de uluslararası akbaba konferansı
Doğa Derneği, proje kapsamında okul ziyaretleriyle öğrencilere eğitim verecek ve ilçede bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirecek. Küçük akbaba ile tiftik üretiminin ilişkisi ve bu projeyle tiftiğin değerlendirilmesine katkı sağlama amacıyla Beypazarı Tiftik Kooperatifi ve Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği yapılacak. 2017 baharında ise Beypazarı’nda uluslararası akbaba konferansı düzenlenecek.