Vaillant Türkiye, Zonguldak Kömürspor’a sponsor oldu

Bir yıl süreli sponsorluk anlaşması, Vaillant
Zonguldak Yetkili Satıcısı Karaelmas Isı Mühendislik’te imzalandı. Sözleşme gereği verilecek 80 kombine kart, geçtiğimiz ay Vaillant Kombi alan müşterilere dağıtılacak.
Vaillant Türkiye, 2. ligde mücadele eden Zonguldak
Kömürspor’la bir yıl süreli sponsorluk anlaşması imzaladı. Vaillant Zonguldak Yetkili Satıcısı Karaelmas Isı Mühendislik’te düzenlenen imza törenine; Vaillant İstanbul Avrupa ve Asya Bölge Satış Müdürü Umut Konak,
Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner, Akmercan Batıkar Bölge Müdürü Bekir Selçuk ile Vaillant Karaelmas Isı Mühendislik’in sahibi Müjdat Akça katıldı.
Vaillant İstanbul Avrupa ve Asya Bölge Satış Müdürü Umut Konak, törende yaptığı konuşmada; “Vaillant ailesi olarak, Zonguldak Kömürspor’a verdiğimiz destekten mutluluk duyuyoruz..Desteğimizi her geçen yıl artırmayı hedefliyoruz” dedi.
Zonguldak Kömürspor Başkanı Süleyman Caner ise Vaillant Türkiye’nin verdiği destekten büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, Vaillant ailesine teşekkür etti.
Müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarıyla öne çıkan Vaillant
Türkiye, sponsorluğu süresince verilecek 80 adet sezonluk kombine kartın tamamını tüketicilerine hediye edecek. Kombine kartlar, geçtiğimiz ay içerisinde Zonguldak’ta Vaillant Kombi alan müşteriler aranarak, talep edenlere gönderilecek.