Vaillant, hava durumu bültenleri ile evlerdeki konforu artıracak

Vaillant Türkiye, “Evimin Konforu” olarak belirlenen yeni marka sloganı paralelinde;
NTV, Habertürk ve Bloomberg televizyon ve radyolarının hava durumu bültenlerine 1 Eylül’den itibaren sponsor olacak. Üstün kaliteli, tasarruflu ürünleri ve servis hizmetleriyle evlere konfor getiren Vaillant; tüketicilere, hava durumunu bilerek hayatı planlama konforunu da yaşatacak.
Marka sloganını “Evimin Konforu” olarak yenileyen ve bireylerin hayatına konfor katmak için çalışan Vaillant Türkiye, 1 Eylül’den itibaren televizyon ve radyolarda yayınlanan hava durumu programlarına yapacağı sponsorlukla, evlerdeki konforu artıracak.
Hava durumunu öğrenmenin hayata konfor kattığını söyleyen Vaillant Türkiye Pazarlama Direktörü Hazım Bumin şu açıklamayı yaptı: “Kurulduğumuz günden bu yana tüketicilerimizi dinliyoruz. Yeni marka sloganımız ‘Evimin Konforu’nu, aralarında Türkiye’nin de olduğu 5 pazarda tüketicilerimizi dinleyerek belirledik. Tüketicilerimiz evde kendilerini mümkün olduğunca rahat ve konforlu hissetmek istiyor. Biz de konfor uzmanlığımızı; üstün kalitemiz, sürdürülebilirlik felsefemiz, doğayı koruma prensibimiz, yüksek verimlilik vaadimiz, tasarruflu ürünlerimiz ve servis hizmetlerimizle sergiliyoruz.
Müşterilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışıyoruz. Bu sponsorluğumuzla, tüketicilerimize iki konforu bir arada sunmaktan mutluluk duyuyoruz.