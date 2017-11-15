Vadistanbul Projesi’nde Form İmzası

Vadi İstanbul, Maslağa yakın Ayazağa’da, önünde ıslah edilmiş
Sadabat deresi ile arkasında orman İstanbul’un önemli bir alanında yer alıyor. İnşaat sektörünün öncü markalarından Artaş Grup ve Invest Grup tarafından, Evyap ’ın Ayazağa’daki arazisi üzerinde konumlanan Vadistanbul, Belgrad ormanlarıyla çevrili bir alan içinde yer alıyor. Projenin mekanik tasarımcısı Tanrıöver Mühendislik’dir.
Vadistanbul Mekanik İşler Şefi Makine Mühendisi Kerim Akıncı; ” Artaş Grup çalışanı olarak son 4,5 yıldır Artaş-Invest ortak girişimi Vadistanbul Projesi’nde çalışıyorum. Trakya Üniversitesi Makina Fakültesini ’95 yılında tamamladım, 22 yıldır HVAC&R sektöründe çalışıyorum” dedi.
Kerim Akıncı; “Vadistanbul konutları 3 yıl önce teslim edildi. 103 bin metrekare AVM’de Form’un cihazları kullanıldı. AVM ile birlikte İş Merkezleri ve Otel’de markaların ihtiyaçlarına göre çalışılıyor. Üründe, satışta, sevkiyatta ve serviste Form A.Ş. ile çalışmak büyük ayrıcalık ve çok memnunuz. AVM Eylül ayının içinde açılmış olacak, yanı sıra 29 Ekim tarihinde tamamlanacak bir Havaray’a da sahip. AVM’de hem yatırımcı olarak bizlerin hem de müşterilerimizin tercihleri Form’un iklimlendirme ürünleri oldu. Bu projenin yüzde 95’inde yer alıyor. AVM’nin merkezi iklimlendirmesinin tamamı ve müşterilerin önemli bir kısmının tercihi Form A.Ş.’nin ürünleri oldu.
Su ve hava soğutmalı rooftoplar, ısı pompaları, soğutma kuleleri binanın her tarafına serpiştirilmiş halde. Çatısında-içinde-bodrum katında yer alıyorlar. Burada kullanılan iklimlendirme sistemi kapalı devre soğutma kulesi ile su kaynaklı ısı pompalarıdır. Sekiz adet su kulesi mevcuttur. Önde akan nehirden faydalanmayı düşündük ancak İSKİ’nin görüşü, kullanmamız gereken suyun debisinin yetmeyeceği yönünde oldu. Biz yine de hazırlıklarımızı yaptık. Günün birinde suyun debisi yeterse kullanılabilsin istedik. Aslında nehir suyunu kullansak da atacağımız suyu nehre vermeyeceğiz. Uzun vadede bu nehirde balık yetiştirilmesi planlanıyor. Haliç’de pompalar çalışıyor ve mavi bir deniz suyu aktarılıyor.
Eski Evyap Fabrikası’nın yerine yapılan Vadistanbul Projesi Türkiye’de ilk 10’da yer alıyor. Form A.Ş.’nin ürünleri hem yatırımcı olarak bizim tarafımızdan hem de müşterilerimizin tercihleri açısından önemli olduğunu tekrarlamak isterim” dedi.
Form A.Ş.’nin bu projede kullanılan ürünleri ve özellikleri:
Toplam soğutma kapasitesi 3,200 kW olan 30 adet su ve hava soğutmalı LENNOX marka paket klimalar kullanılıyor.
LENNOX paket klimalardaki hava kalite sensörü sayesinde, taze hava oranı içerideki insan sayısına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor. Bu sayede gereksiz taze hava alınmasının önüne geçilerek önemli oranda enerji tasarrufu sağlanıyor. Taze hava ihtiyacının artması durumunda ise paket klimalarda kullanılan rotary tip ısı geri kazanım sayesinde dışarı atılan ısıtılmış ya da soğutulmuş havadan önemli oranda enerji tasarrufu sağlanıyor. Paket klimalarda standart olarak bulunan free cooling özelliği sayesinde özellikle geçiş mevsimlerinde bu soğutma ihtiyacı düşük dış hava sıcaklığı nedeniyle %100 dış hava ile sağlanıyor. Bu sayede kiracılar tarafından ödenen ortak işletme giderleri azalabiliyor. Ayrıca rooftop cihazlarının üfleme ve emiş fanları standart olarak değişken devirli olduğu için işletme maliyetleri sabit devirli fanlara göre daha düşük oluyor. Su soğutmalı rooftoplar, kondenser ısısını suya aktardığı için bina içerisinde otopark ya da teknik hacim gibi kapalı alanlara yerleştir ilebiliyor.
Vadistanbul & Clımatemaster Su Kaynaklı Isı Pompaları
Vadistanbul projesinin ortak hacimler ve mağazalar bölümünde ClimateMaster marka ısı pompaları kullanılmıştır. Toplam 400 adete yakın cihaz satışımız oldu ve daha da açılacak olan mağaza restaurantlarla birlikte devamı olacak.
ClimateMaster’ın TC Compact serisi kullanıldı. Genelde yatay modeller ile çözüm yapıldı. Mağazalar kendilerine ait cihazların alımını kendi yaptı. Vadistanbul projesinde marka, kalite ve satış sonrası hizmetler tarafında hep en iyi ürünler ve firmalar tercih edildi, bu sebeble de ısı pompalarında ClimateMaster tercih edildi.
ClimateMaster su tarafında sektördeki en geniş çalışma limitlerine sahip olup -5 ila +45C su girişinde çalışabilmektedir. Vadistanbul’da ısı pompalarına gelen hattı yıkama amacıyla by pass’lı bağlantı kiti kullanıldı. Otomasyon tarafında her cihazda BTL sertifikalı Bacnet uyumlu otomasyon kartları kullanıldı.
Neden ClimateMaster
Form Group olarak 1993 yılından beri ClimateMaster firmasının Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz ve 1998 yılından beri yani 20 yıldır çalışan cihazlarımız var. ClimateMaster, kule-kazan destekli ve jeotermal uygulamaları alanında dünyanın bir numaralı ısı pompası üreticisi olup %100 Amerikan menşeilidir. Form Group olarak satışını yaptığımız Türkiye’de çalışan cihaz sayısı 40.000 adetleri buldu.
ClimateMaster, diğer rakiplerinde olmayan ürün ödüllerinde ve sertifikasyonlarına sahip ve sektörü yönlendiren öncü markadır. ClimateMaster, AHRI’nin performans belgelendirme programında uzun yıllar devam eden %100 başarıyı her yıl sağlamaktadır. Endüstride nadir bulunan bir başarı bu, her ClimateMaster biriminin işçiliğini, tasarımını ve yapımının bir kanıtıdır.
Neden Su Kaynaklı Isı Pompası Sistemi
Alışveriş merkezlerinin en büyük ihtiyacı, yıl boyunca aynı anda farklı bölümlerde ısıtma ya da soğutma yapabilmek ve bunu en verimli şekilde kullanabilmektir. Bir de ilk yatırım maliyetlerini diğer sistemlere göre kıyasladığınızda ısı pompası sistemi nerdeyse %50 kadar avantajlı olmaktadır. Bu da ilk yatırım da ciddi avantaj sağlamaktadır. Bir diğer tercih edilme sebebi de her mağaza/ bölüm kendi ısı pompası alması ve birbirinden bağımsız olarak 2 borulu sistem ile aynı anda soğutma ve ısıtma yapabilmesidir. Bu da sistemde ve dekorasyonda çeşitlilik ve çözüm sağlamaktadır.
Su Kaynaklı ısı pompaları ve su soğutmalı paket klimalar sayesinde, Soğutma ve ısıtmanın aynı anda yapıldığı zamanlarda, su çevrim hattında (loop) ısıtma ve soğutmanın enerji paylaşımı aktarılır, bu sayede cihazlar arası ısı geri kazanımı olur. Aynı çevrim hattını kullanan ne kadar çok cihaz olursa paylaşım ve çeşitlilik de ona göre artacak ve verimlilik de oldukça yüksek olacaktır. Bu esnada Soğutma Kulesi ve Kazan çoğunlukla kapalı ya da kısa süreli devreye girer, enerji tasarrufu ve yüksek verimli çalışma sağlanır. En soğuk günlerde bile sabah saatlerinde sadece 1-2 saat kazan devreye girmekte, sonra cihazlar kendi aralarında yaptıkları ısı geri kazanım ile çevrim suyunu kullanmaktadır.
Vadistanbul & Decsa Kapalı Devre Soğutma Kule
1990 yılından bu yana DECSA’nın Türkiye deki tek yetkili temsilcisi olan Form Group, yurt içi ve yurt dışında DECSA Soğutma Kulelerini kullanarak yüzlerce başarılı proje gerçekleştirdi.
Vadistanbul projesinde 4 adet 3600 kW lık Aksiyal fanlı Decsa kapalı devre soğutma kuleleri ile yüksek enerji tasarrufu sağlanıyor. Axilent özel fan kullanılarak daha sessiz çalışma sağlandı. Dış etkenlerden ve korozyondan etkilenmesini önleyen DecsaProt özel kaplama seçeneği sahip.
Gövde galvaniz kaplama sınıfı Z725’dir.
Sistemin daha az enerji tüketerek çalışmasını sağlayan VFD uyumlu motor seçeneği kullanıldı
Kapalı tip modellerde işletme anında yüksek enerji tasarrufu sağlayabilen kuru soğutma (free-cooling) teknolojisi
Nakliye maliyetlerini en aza indiren uygun dizayn ve minimum oturma alanı ile daha az yer gereksinimi.
Tüm kuleler fabrikada test edildikten sonra yüklenir.
Montaja hazır halde tek parça ya da parça parça nakliye edilebilir.
Kule ve batarya aynı fabrikada üretilir.