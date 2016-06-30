Ulus Yapı’dan Akustik Lansmanı

Ulus Yapı 07 Nisan 2016 tarihinde düzenlediği Akustik Lansmanı’nda mimari sektörle buluştu. Ulus Yapı’nın “Tesisat ve Ekipmanlarda Sismik Koruma” uzmanlık alanının yanı sıra “Akustik Yalıtım ve Gürültü Kontrolü” faaliyet alanına dair bilgilerin paylaşıldığı geceye sektörün önde gelen kişileri, mimarlar ve basın katılım gösterdi. Lansman, Ulus Yapı’nın akustik kontrol ve ses yalıtımı ürünleri alanında Dünya çapında uzmanlığını kanıtlamış İtalyan menşeili Isolmant firması ortaklığıyla gerçekleşti. Isolmant firması adına geceye katılım gösteren CEO Eugenio Ferrari ve Satış Müdürü Simone Mannocci ziyaretçilerle gece boyu sohbet içerisindeydi.
Bu slayt gösterisi için JavaScript gerekir.
Kuruçeşme La Mancha Restoran’da “Akdeniz Gecesi” başlığıyla gerçekleşen lansmanın açılış konuşmasını Ulus Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eren Kalafat gerçekleştirdi. Davetlilere geceye katıldıkları için teşekkür ederek konuşmasına başlayan Kalafat, Ulus Yapı’nın yeniliklerinden, uzmanlık alanlarından ve Isolmant firması ile etkileşimlerinden bahsetti. Kalafat: “2000 yılından beri deprem mühendisliği alanında faaliyetlerimiz sürüyor. Sunduğumuz hizmetin temeli; ekipmanların ve tesisatların depreme karşı güvenli hale getirilmesi. Ulus Yapı özellikle hastaneler, büyük işletmeler, fabrikalar, alışveriş merkezleri gibi insan yoğunluklu yapıların deprem sonrasında çalışır kalmasını sağlayacak sistemler sunuyor.
Depremde kullanılan bir ürünün gerçek anlamda testi ancak deprem esnasında olmakta. O saatten sonra ürün doğru değilse iş işten geçmiş oluyor. Dolayısıyla her şeyden önce doğru ürünün kullanıldığından emin olunmalı. Yapıların, binaların depreme uygunluğu söz konusu olduğunda en önemli husus, doğru yönetmeliklere uyulması. Kimi zaman yönetmeliklerin yetmediği ya da tam anlamıyla uyarlanabilir olmadığı durumlar da ortaya çıkabiliyor.
Ulus Yapı’nın en büyük uzmanlığı işte bu noktada devreye giriyor. Çünkü Ulus Yapı bütün uluslararası ve yerel yönetmeliklere son noktasına kadar hâkim; ayrıca yönetmeliklerin yetmediği veya uyarlanamadığı durumlarda en doğru ve güvenilir çözümleri müşterilerine sunmakta. Bizi bu işi yapan diğer firmalardan ayıran en önemli özelliklerimizin başında uzman mühendis kadromuz geliyor.
Çünkü Ulus Yapı takımı olarak gerek yurtiçinde gerek yurtdışında sürekli eğitimlere katılıyoruz ve kendi uzmanlığımızı daha da artırıyoruz. Sonuçta 15 yıldır tek yaptığımız iş bu ve giderek derinleşen bir bilgi birikimine sahibiz. Aynı zamanda uzun yıllardan beri akustik ve ses yalıtımı faaliyetlerimiz devam ediyor. Isolmant firması ile birlikte var olan bilgimize yenilikler katarak Türkiye ve Dünya pazarında akustik faaliyetlerimizi hızlandırıyoruz. Uzman mühendis kadromuza bu yenilikle birlikte akustik ve ses yalıtımı alanında özellikle uzmanlaşmış mühendisleri de katarak güçlenerek büyüyoruz. Şu an hem Acrefine hem de Isolmant markaları ile akustik alanında geniş ürün gamına sahibiz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.
Eren Kalafat’ın ardından Isolmant firmasından Eugenio Ferrari konuşmayı devralarak firma faaliyetlerinden, Ulus Yapı ile birlikte Türkiye ve Dünya pazarında gerçekleştirecekleri akustik ve ses yalıtımı alanıdaki planlamalarından bahsederek firmasını tanıttı. Isolmant’ın sektörde 40. yılı olduğunu da vurgulayan Ferrari konuşmasını katılımcılara teşekkür ederek bitirdi.
Sektörün önde gelen mimarları ve Ulus Yapı ailesi olarak tüm katılımcılar gece boyu keyifli bir sohbet içerisindeydiler. Kokteyl ile başlayan etkinlik, akşam yemeğinden sonra sona erdi.