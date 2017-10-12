Türkiye’nin en ince hermetik şofbeni “Daxom Plus”

İstanbul’daki tesislerinde elektrikli kombi, yoğuşmalı duvar tipi kazan ve şofben grubunda
üretim gerçekleştiren Daxom, sadece 11 cm kalınlığa sahip Türkiye’nin ve Avrupa’nın en ince hermetik şofbeni Daxom Plus ile, yaşam alanlarındaki sıcak su ihtiyacını sorunsuz olarak karşılıyor. Tercihe göre doğalgaz veya LPG ile kullanılabilen ürün, dijital ekranı üzerindeki ayar bölmesi sayesinde suyu, istenilen derecede sabit sıcaklıkta veriyor. TS 615 normlarına göre üretilen ve CE belgeli Daxom Plus hermetik şofben, Türkiye genelindeki 350’ye yakın noktada ve www.daxom.com.tr adresinde satışa sunuluyor.
Sahip olduğu sıra dışı ölçüleriyle sektöründe bir ilk olan Daxom Plus özellikle
merkezi sistem ısınan binalar ile doğalgaz kombisi olmayan konutlar ve müstakil evlere verimli sıcak su sağlıyor. Elektronik ateşleme ile devreye giren hermetik tipteki Daxom Plus UKDAX 12-CT şofben, bünyesindeki fan sayesinde yanma için gerekli oksijeni dış ortamdan alırken, alevlenmeden ötürü açığa çıkan karbondioksiti de bacadan dışarı atıyor. Dolayısıyla hem bulunduğu yerin oksijenini kullanmadığı, hem de ortama insan sağlığına zararlı egzoz gazı vermediği için tüm aile bireyleri tarafından güvenle kullanılabiliyor. Üstelik ürünün eşanjör sisteminde oksijen içermeyen bakır kullanılmış olması da erozyona ve delinmeye karşı uzun süreli dayanıklılık sağlıyor. Daxom Plus’ta baca tıkanması halinde otomatik kapanma özelliği, yüksek sıcaklık emniyeti, alev sönme emniyeti, donmaya karşı koruma gibi ek güvenlik sistemleri de bulunuyor.
12 litre hacimli Daxom Plus’ın üzerindeki Lcd ekrana istenilen
değer girilerek, suyun sıcaklığı kolaylıkla ayarlanabiliyor. Kullanım yerindeki musluk veya batarya açıldığında otomatik olarak çalışan şofben, alev modülasyonu sayesinde şebekeden gelen suyun miktarında ya da basıncında bir azalma olduğunda sıcaklığı yine otomatik olarak ayarlıyor.
Türkiye’de üretilen ve ülke geneline yayılan geniş servis ağına
sahip bulunan Daxom marka şofben, yoğuşmalı kazan ve elektrikli kombiler, 5 yıla uzanan garanti süreleriyle satışa sunuluyor. Avrupa’nın ve Türkiye’nin en ince hermetik şofbeni Daxom Plus ve diğer ürünler hakkında detaylı bilgi için www.daxcom.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.