Türkiye iklimlendirme pazarının lider markalarından Alarko Carrier,

yaklaşan kış aylarından önce kombilere bakım yapılmasının önemini vurguluyor. Uzmanlara göre, periyodik bakımı yapılan kombiler uzun ömürlü oluyor ve tam verimli çalışarak doğalgaz tasarrufu sağlıyor. Zamanında yapılan bakımlar olası arızaların önüne geçiyor, istenmeyen olayların yaşanması engelleniyor.
Tecrübe gerektiren kombi bakımının yalnızca yetkili servislere yaptırılması gerektiğinin altını çizen Alarko Carrier Servis Müdürü Menduh Çağlı, “Kombilerin yılda en az bir kez bakımının yapılması, hem daha verimli çalışmasına hem de oluşabilecek arızaların önüne geçilerek kesintisiz ısınma sağlanmasına yardımcı olur. Uzman ekipler tarafından düzenli yapılan bakımla, kombiler uzun yıllar boyunca sorunsuz, ekonomik ve güvenli şekilde kullanılabilir.” dedi.
Bakımı yapılmayan kombilerin tehlike yaratmanın yanı sıra verimsiz çalıştığına da değinen Menduh Çağlı, “Yaz aylarında kullanımı azalan kombilerin, havaların soğumasından önce periyodik bakımının yapılması çok önemli. Bakımı yapılmayan kombiler doğalgaz tüketimini artırarak faturaların yükselmesine neden olur. Periyodik bakımlarla, yakıt tasarrufu sağlanabilir. Maliyet nedeniyle ertelenen bakımlar, uzun vadede ısıtma işlemini verimsizleştirir ve gaz tüketimini artırır. Bu yüzden tüm kullanıcıların havalar soğumadan önce gerekli bakımları yaptırmasını tavsiye ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Kombi Bakımının Yararları
- Arızaların önüne geçerek kesintisiz ısınma sunar.
- Doğalgaz tüketiminde tasarruf sağlayarak, ısınma giderlerini azaltır.
- Kombinin tam verimle çalışmasını mümkün kılar.
- Kombinin kullanım ömrünü artırır.
- Daha konforlu bir yaşam alanı sunar.