TTMD Boğaz’da Buluştu

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 2017-2018 sezonuna İstanbul Boğazı’nda merhaba dedi.
TTMD İstanbul Temsilciliği Üye İlişkileri ve Sosyal Organizasyonlar Komisyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Boğaz Turu 20 Eylül 2017 Çarşamba akşamı yapıldı.
Sektörün önde gelen birçok ismi yanı sıra, TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol Kılkış ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile çok sayıda TTMD Üyesini bir araya getiren gezi;
konukların Kabataş ve Beylerbeyi kıyılarından alınmasıyla başladı. Kokteyl ve akşam yemeğinin ardından TTMD İstanbul İl Temsilcisi Görkem Kızıltan Ustalı kısa bir konuşma yaparak etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Üye İlişkileri Komisyonu’na teşekkür etti.
Ustalı daha sonra, TTMD İstanbul Temsilciliği’nin 2017-2018 yılı eğitim seminerlerine destek veren firmalara birer plaket takdim etti. TTMD Başkanı Birol Kılkış gecede ayrıca bir konuşma yaparak TTMD’nin 25. yılına dikkat çekti. Kılkış, yeni dönemin sektöre ve tüm üyelere başarı getirmesi dileğinde bulunduktan sonra tekne gezinin düzenlenmesinde sponsor olan firmaya teşekkür plaketi verdi.
TRT Sanatçısı Mine Geçili’nin sahne aldığı gecede konuklar, canlı müzik eşliğinde hoşça vakit geçirerek yeni dönem için karşılıklı iyi dileklerde bulundular.