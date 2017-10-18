TLC Klima’dan GREE GMV5 VRF Klima Sistemleri

TLC Klima San. Ve Tic. A.Ş.’nin distribütörü olduğu GREE Electric. App. Inc. ‘in geliştirdiği GMV5 VRF Klima Sistemleri
yenilenen özellikleriyle uygulayıcı ve kullanıcılara büyük avantajlar sağlamaktadır. 4 HP kapasiteden 12 HP kapasiteye kadar ürün gamında bulunan önden atışlı mini serileri ve Heat Pump sistemde 8 HP ile 88 HP arasındaki geniş kapasite aralıklarıyla birçok proje için tasarımcılara en uygun çözümler sunmaktadır. Seriler Heat Pump, Isı Geri Kazanımlı, Su Soğutmalı, Sıcak Su Entegreli ve Yüksek Korozyon korumalı olarak farklı ihtiyaçlara göre tercih edilebilir. Aynı zamanda duvar, 4 yöne üflemeli Kaset, 2 yöne üflemeli kaset, tek yöne üflemeli kaset, yüksek statik basınçlı kanallı, orta statik basınçlı kanallı, düşük statik basınçlı kanallı, ince kanallı, konsol, yer tavan, salon tipi iç ünite seçenekleriyle her ortama uygun cihazı ürün gamında bulundurmaktadır.
GMV5 dört adete kadar dış ünite kombinasyonu ile 80 adete kadar iç üniteye bağlanabilir, özellikle otel ve iş merkezleri için uygundur.
Dış ünitelerde cihaz dışı statik basınç, 4 kademede 82Pa’a kadar ayarlanabilir. Bu özellik sayesinde dış üniteler kapalı ortamlara dahi kolaylıkla monte edilebilir.
GMV5 VRF sistemi her türlü bina uygulamasında iç üniteler arası kot farkı 30m, toplam borulama mesafesi 1000m. ve dış ünite ile iç ünite arasında yükseklik farkı 90m. olacak şekilde uzun bakır borulama ve esnek tasarım imkanı sağlar.
DC Inverter Teknolojisi ile Yüksek Sıkıştırma Verimi
Bu sistemde tamamı DC İnverter kompresör kullanılmıştır. Direkt olarak gaz emişi yaparak aşırı ısınma kaybını düşürür ve verimi arttırır. 180° Sinüs dalgalı DC Hız ayarlama teknolojisi ile çeşitli mekanların değişik sıcaklık ihtiyaçlarına yanıt verebilir ve büyük miktarlarda enerji tasarrufu ile en yüksek konforu sağlar. Yüksek verimli arttırılmış motor sargısı sayesinde geleneksel DC Inverter motorlara göre daha iyi performans verecek şekilde geliştirilmiştir.
Tamamı DC Inverter kompresör ve yüksek performanslı yüksek basınç odacığı aşırı ısınma kaybının azaltılması ve direkt emişten gelen sıkıştırma veriminin arttırılmasına yönelik dizayn edilmiştir. Düşük basınç odacığı ile karşılaştırıldığında sıkıştırma verimi önemli ölçüde arttırılmıştır.
Patentli İki Aşamalı Yağ Ayırma Teknolojisi
Yağ ayırıcı ilk aşamada; filtrasyon genleşme valfi ile %98’e varan bir ayırma performansı ile çalışır. İkinci aşamada ise kalan %2 akışkan yağı %95 oranında ayrışarak, sistemde %99,9 oranında ayrıştırma işlemi gerçekleştirir.Gree’nin yeni yağ dönüş teknolojisi etkin bir şekilde sistemin yağ dönüşünü ve her kompresörün yağ seviyesini kontrol eder, bu sayede kompresörün çalışma ömrü ciddi şekilde artar. Özelleştirilmiş kompresör yağ depolama kontrolü sistemi kompresörün ihtiyacı olan en düşük yağ seviyesini kontrol eder.
Adımsız DC Inverter Fan Motoru
Adımsız hız kontrolü 5Hz ile 65Hz arasındadır. Geleneksel inverter ile karşılaştırıldığında çok daha düşük enerji kullanır. Adımsız kontrol teknolojisi daha düşük ses seviyesini, daha az titreşimi ve daha istikrarlı bir çalışmayı garantile.
Kompakt Tasarım
Kompakt tasarımı sayesinde, dış ünite asansör ile çatıya taşınabilir, vinç kullanılmasına ihtiyaç kalmaz. Hem teslimat hem de kurulum daha kolay gerçekleşir.
Yüksek Verim ve Daha Fazla Enerji Tasarrufu
Gelişmiş DC Inverter teknolojisi, optimize edilmiş sistem dizaynı ve hassas akıllı kontrol sistemi sayesinde, GMV5 DC Inverter VRF Sisteminin EER değeri 4.31 ve COP değeri 4.55’e ulaşmaktadır. Gree, gelişmiş akıllı defrost modu dış hava sıcaklığına ve çalışma durumuna göre en iyi defrost şeklini seçerek defrostu gerçekleştirmektedir, bu sayede ısıtma etkisini ve performansını arttırmaktadır. Klasik defrost modunda ise, zamanlı defrost yapılmaktadır. Bu nedenle hem konfor şartı sağlanamamakta hem de enerji verimliliği düşmektedir.
Konforlu Isıtma
Inverter kompresör ilk çalışmaya başladığında yüksek frekansta çalışabilir, bu sayede kompresör daha hızlı ısıtma konforu sağlar. Ayrıca Gree’nin gelişmiş akıllı defrost modu, dış hava sıcaklığına ve çalışma durumuna göre en iyi defrost şeklini seçerek mahal içinde yüksek verimli ısıtma gerçekleştirmektedir, bu sayede konfor memnuniyetini ve performansını arttırmaktadır.
GMV5 sisteminin çalışma voltaj aralığı
Geleneksel sistemlerdeki 342V~420V’dan daha geniş aralık olan 320V~460V’tur. Bu sayede Gree VRF sistemi elektriği stabil olmayan yerlerde düzgün bir şekilde çalışmaya devam eder.
Geniş Çalışma Sıcaklık Aralığı
Cihaz geniş çalışma sıcaklık aralığına sahiptir, dış ünite ısıtma ve soğutmada düşük hava sıcaklık limitlerinde çalışabilir. Dış üniteler yazın soğutmada 52oC gibi en yüksek dış hava sıcaklıklarında ve kışın ısıtmada 20oC’lik düşük sıcaklıklarda bile çalışmaya devam eder. Özellikle mevsim geçişlerinde ısıtma ihtiyacı ortaya çıkma durumunda bile 24oC dış hava sıcaklığında bile ısıtma yapabilmektedir.
7 İç Ünite Fan Hızı Seviyesi
İç ünite fanı 7 adet hız seçeneğine sahiptir. Bunlar; otomatik, düşük hız, düşük-orta hız, orta hız, orta-yüksek hız, yüksek hız ve turbo’dur. Kablolu kumanda açıkken “FAN” tuşuna basılarak aşağıdaki gibi hızlar arasında geçiş yapılır.
Düşük Ses Seviyesi Sağlayan Tasarımlar
Yüksek basınç alanlı kompresör sayesinde daha az basınç dalgalanması oluşur ve ses seviyesi daha düşüktür.
GMV5 sisteminin iç ünitelerinin motorları da adımsız kontrollüdür. İç ortam sıcaklığına veya içerideki insanların ihtiyaçlarına göre sessiz mod ayarlanabilir. Ses seviyesi 25dB(A) kadar azaltılıp 20dB(A)’ya düşürülebilir.
Dış ünite fanının akıllı bir şekilde ayarlanması ile dış ünite ses seviyesi azaltılır. Bu azalma 8 dB(A) seviyesine kadar ulaşabilir ve dış ünitenin ses seviyesi 50 dB(A) seviyesine kadar düşer. Aerodinamik 3D Aksiyal Fan geleneksel fanlar ile karşılaştırıldığında, hava debisini %12 arttırır, verimi yükseltir ve ses seviyesini düşürür.
Korozyona Dirençli Gold Fin
Gold fin, paslanmaya karşı dayanıklı bir alaşımdır (Alüminyum – Manganez). Ayrıca epoksi reçine ve güçlendirilmiş akrilikten oluşan koruma tabakası ile kaplanmıştır. Bu tabaka silikon içermez. Tuz spreyi testinde korozyon direncinin, blue fin katmanına göre %200~300 daha fazla olduğu görülmüştür.
Kutupsuz CAN Protokolü ile Daha Yüksek İletişim Verimi
Gree, sektörde ilk defa kutupsuz CAN protokülünü kullanmaya başlayan firmadır.
CAN protokol ile daha düşük sistem tepki süresi, daha kolay kurulum ve hata bulma ve de daha güvenilir bağlantı sağlar. Kutupsuz CAN protokolü esnek kablolamaya olanak verir ve kurulum zorluklarını azaltır.
Otomatik adresleme için CAN protokolü kullanılmıştır. İç ve dış üniteleri otomatik adresler ve iç-dış ünite sayılarını belirleyebilir. Bu sayede kurulum verimi önemli ölçüde artar
Elektrik Kesintisi Saptama
GMV5 dış üniteler, elektrik kesintisi sinyali algılayabilir. Kesinti sırasında elektrik ihtiyacı için jeneratör kullanılan uygulamalarda, dış ünite iç ünitelere elektrik kesintisi sinyali gönderir. Bu
durumda sadece istenilen mahallerin iklimlendirilmesi devam eder.
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