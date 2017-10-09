Teksas’ta teknoloji üssü kuran Daikin dijital fabrikalar kurmaya başlıyor

İklimlendirme sektörünün mucit markası Daikin, Amerika’daki faaliyetlerini
tek bir merkezde toplayarak, dünyanın 6’ncı büyük üretim tesisini açtı. Daikin Texas Technology Park (DTTP) adını taşıyan yeni merkezde nesnelerin interneti (IoT-Internet Of Things), yapay zeka (Artificial Intelligence-AI) teknolojilerinden yararlanan Daikin, makineden makineye iletişim teknolojilerinin kullanıldığı dijital fabrikaları hedefliyor.
Isıtma, soğutma, havalandırma alanlarında sektörüne liderlik eden Daikin, endüstrinin geleceği için bugünden yatırım yapmaya devam ediyor. Geçen yıl Japonya’da dev bir teknoloji ve inovasyon merkezi açan Daikin, bu yıl da ABD’deki faaliyetlerini en yeni teknolojilerin kullanıldığı tek bir merkeze taşıyarak dünyanın 6’ncı büyük üretim tesisini açtı.
Faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde Ar-Ge ve inovasyon konusundaki çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Daikin, ABD’deki yeni yatırımı ile iklimlendirme sektörüne yön vermeye devam ediyor. Amerika’daki iştiraki olan Goodman Group’un dört fabrikasını ve lojistik merkezini tek bir merkeze toplayan Daikin, teknolojideki en son yenilikleri üretim alt yapısına taşıdı. Teksas’taki bu teknoloji üssünde, yeni bir Ar-Ge ve inovasyon fonksiyonu oluşturmayı hedefleyen Daikin, DTTP’de nesnelerin interneti (IoT-Internet Of Things) ve yapay zeka (Artificial Intelligence-AI) gibi en yeni teknolojileri kullanıyor. Daikin’in 417 milyon dolar yatırımla faaliyete geçirdiği 4 milyon metrekare merkezde 4000 kişi çalışıyor. Daikin çalışan sayısını 2018 yılında 5000 kişiye çıkarmayı hedefliyor.
TÜM ÜRETİM TESİSLERİNDE KULLANILACAK
Üretim miktarındaki dalgalanmalara tepki veren ve IoT teknolojisinden yararlanarak üretim ilerlemesini otomatik olarak kontrol eden bir teknolojiye sahip olan bu merkez, dünyanın en büyük ve teknolojik açıdan en gelişmiş iklimlendirme üretim tesislerinden birini temsil ediyor.
Yeni merkez hakkında bilgi veren Daikin Yönetim Kurulu Başkanı ve Global Grup Baş Sorumlusu Noriyuki Inoue, “Daikin olarak nesnelerin interneti ve makineden makineye iletişim (M2M) teknolojilerini kullanan dijital bir iklimlendirme fabrikası kurmayı planlıyoruz. Daikin Grubu’nun dünya çapında geliştirdiği tüm know-how’u bu amaç için seferber etmiş durumdayız” dedi.
Daikin bu yeni merkezle ABD pazarındaki iddiasını artırmanın yanı sıra dünya ölçeğinde yürüttüğü Fusion20 (Gelecek 2020) stratejik yönetim planı doğrultusunda da adım adım ilerliyor. Daikin’in hedefinde, ilk olarak DTTP’de kullanılan gelişmiş üretim teknolojilerini, diğer ülkelerdeki tüm üretim tesislerine sırasıyla taşımak yer alıyor.
YILDA 1.300’DEN FAZLA PATENT YAYINLIYOR
Ar-Ge ekibinde dünya genelinde toplam 2.000’e yakan mühendisin çalıştığı Daikin, yıllık ortalama 1.300 civarında patent yayınlayarak sektörüne öncülük ediyor. Hendek Üretim Tesisleri’nde bulunan Daikin Türkiye Ar-Ge ekibi de yeni projelere eşlik ediyor. Türkiye’nin Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan 250 şirketi arasında yer alan Daikin Türkiye, ürün ve hizmet iyileştirmelerinin yanı sıra yeni ürün geliştirme çalışmaları da yapıyor. Faaliyetlerini Daikin Europe bünyesindeki EMEA Design Group’un bir üyesi olarak sürdüren Daikin Türkiye Ar-Ge birimi, Japonya’daki merkez Ar-Ge birimi ile ortak projeler de yürütüyor. Bunun sonucunda mevcut ürünlerde teknoloji ve kaliteyi yükselterek maliyet düşürücü güncellemeler yapan Daikin Türkiye, özellikle grubun soğutmadaki iddiasını ısıtmaya taşıyacak yenilikler üzerinde çalışıyor. Bunun en somut örneği ise bu yıl ilk kez Almanya’da tanıtılan Daikin Kombi oldu. Daikin markasını taşıyan ilk kombi olan bu cihaz, aynı zamanda segmentinin en küçük hacimli yoğuşmalı kombisi oldu.