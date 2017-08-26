Teknoklima Sektör Duayenlerini “Harley Experıence” Etkinliğinde Buluşturdu

Teknoklima Amerika merkezli iklimlendirme ve etkin bina çözümleri ile sektöre yön veren Johnson Controls bünyesinde yer alan YORK markalı VRF sistemleri ile sektördeki faaliyetini sürdürme kararı sonrası yaptığı ilk etkinlik olan “HARLEY EXPERIENCE” ile göz doldurdu.
22 Temmuz Cumartesi günü Harley Davidson Bosphorus-Maslak ev sahipliğinde yapılan etkinlikte sektörün ünlü Makine Mühendisleri, Proje Şirket Sahipleri, Basın Mensupları bir araya geldi.
Harley-Davidson HOG (Harley Owners Group) Lounge Kahvaltı ile başlayan etkinlik, motosiklet kültürü ve kullanımı sunumu, sürüş teknikleri uzman eğitimcileri ile sohbet ve Harley deneyimi ile verilen hediyelerle son buldu.
Teknoklima CEO’su Uğur DARCAN
yaptığı açıklamada; “Sektör duayenleri için yine farklı bir etkinlik yarattık. Bildiğiniz gibi Yelken Günleri ile başlayan, fark yaratan inovasyon temelli organizasyonlar yapmaktan memnuniyet duyuyoruz. İklimlendirme sektöründe uzmanlaşan iş ortaklarımıza farklı bir hafta sonu yaşatmaktan keyif aldık. Amacımız Motosiklet tutkusunu, konunun uzmanı Harley-Davidson Bosphorus çatısı altında güvenli sürüş teknikleri ile birleştirerek yaygınlaştırılmasını temin etmek, tesisat sektörü iş ortak ve partnerlerimize motosiklet üzerindeki farklı bir hayat tarzını deneyimletmektir. dedi.