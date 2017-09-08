SOSİAD, Avrupa Komisyonu Tarafından Desteklenen Real Alternatives for LIFE Projesi’nin İkinci Safhasında Sosyal Ortak Olarak Yer Alıyor
Amacı, düşük GWP’ye sahip soğutkanlar için karma öğrenme platformu oluşturmak olan ve AB Komisyonu tarafından desteklenen Real Alternatives projesinin ikinci safhasında SOSİAD da sosyal ortak olarak aktif rol alacaktır.
“REAL Alternatives for LIFE” başlığı ile lansmanı yapılan projede, mevcut eğitim içerikleri güncellenecek, emniyetli çalışma standartları ile ilgili yeni eğitim materyalleri geliştirilecek ve pratik uygulamalar ile değerlendirme metodolojisi belirlenecektir. Aynı zamanda, eğitimcilerin eğitimi ile ilgili tüm sosyal ortakların bulunduğu ülkelerde seminerler düzenlenecektir. Bu eğitimlerin ilgili alandaki işverenler, tedarikçiler, üreticiler, son kullanıcılar ve politika belirleyiciler tarafından tanınması için geniş çapta yürütülecek faaliyetler de proje kapsamı içindedir.
Sonuç olarak, bu yeni soğutkan uygulamaları konusunda güven artırıcı bir ortam oluşturulması amaçlanmaktadır. Projenin sonunda tüm Avrupa’da yaklaşık 220 bin teknisyene proje tarafından akreditasyonu sağlanmış eğitmenler tarafından bu eğitimlerin ulaştırılması hedeflenmektedir.
REAL Alternatives for LIFE; HFO’lar, R32, hidrokarbonlar, karbondioksit ve amonyak gibi düşük GWP’li soğutkanlarla ilgili iyi uygulamaları amaç edinen eğitimlerin tüm Avrupa’da yaygınlaştırılmasını desteklemektedir. İlgi, tecrübe ve bilgi seviyesinin artırılarak alternatif soğutkanların ilgili sektörlerde yaygın kullanılmasının önündeki engellerin aşılması diğer bir önceliktir.
13 ülkeden enstitüler ile eğitim ve sektörel kuruluşlar Haziran 2017’de başlayıp üç yıl sürecek bu önemli uluslararası projede birlikte çalışacaklardır. Türkiye (SOSİAD), İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, İspanya, Romanya, Danimarka ve Portekiz gibi 13 farklı ülkeden 15 sosyal ortağın yer aldığı projenin sonuçları 13 farklı dilde yayımlanacaktır.
Proje yönetimi; İngiltere’den IOR (The Institute of Refrigeration) ve London South Bank University, Belçika’dan University College Limburg, Almanya’dan IKKE, İtalya’dan ATF, Fransa’dan PROZON ve International Institute of Refrigeration ve SOSİAD’ın da tam üye olduğu merkezi Belçika’da bulunan AREA (Air Conditioning and Refrigeration European Association) tarafından gerçekleştirilecektir