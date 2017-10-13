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Sizi Önemsiyoruz…

Sizi Önemsiyoruz…

Engin Ay | 13 Ekim 2017 |

Ferroli Türkiye; yeniden yapılandırmayı hedefleyerek başlattığı bölgesel Ferroli  buluşmalarında Samsun toplantısını gerçekleştirerek tüm hızıyla yoluna devam etmektedir.

7.Bölgesel Ferroli Buluşmaları- Samsun-Serra Otel

Bölgesel Ferroli Buluşmaları Diyarbakır ile devam edecektir

Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Bölgesel Ferroli Buluşmaları; Trabzon, Rize, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Bolu, Ankara , Antalya ve Adana’da gerçekleştirilecektir.

Ferroli Ailesi olarak SİZİ ÖNEMSİYORUZ …

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