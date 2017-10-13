Sizi Önemsiyoruz…

Ferroli Türkiye; yeniden yapılandırmayı hedefleyerek başlattığı bölgesel Ferroli buluşmalarında Samsun toplantısını gerçekleştirerek tüm hızıyla yoluna devam etmektedir.
7.Bölgesel Ferroli Buluşmaları- Samsun-Serra Otel
Bölgesel Ferroli Buluşmaları Diyarbakır ile devam edecektir
Önümüzdeki günlerde yapılacak olan Bölgesel Ferroli Buluşmaları; Trabzon, Rize, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Bolu, Ankara , Antalya ve Adana’da gerçekleştirilecektir.
Ferroli Ailesi olarak SİZİ ÖNEMSİYORUZ …
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