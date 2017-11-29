Sektörün Tüm Paydaşları Isk-Sodex 2018’de Bir Araya Geliyor

Avrasya’nın en önemli ve en büyük iklimlendirme fuarı ISK-SODEX,
1997 yılından bu yana sektörün gelişimine rehberlik etmeye ve HVAC-R sektöründeki yeniliklere ışık tutmaya devam ediyor. 7-10 Şubat 2018 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi‘nde düzenlenecek olan ISK-SODEX 2018, yeni yer ve yeni tarihinde, her zamankinden çok daha farklı ve güçlü bir deneyim vaad ediyor.
Fuarın eş organizatörleri ve destekleyen dernekleri -ISKAV, DOSİDER, İSKİD, İZODER, TTMD, POMSAD, SOSİAD, ESSİAD, MTMD ve KBSB- ISK-SODEX fuarının sektör adına önemini ve 2018 yılında ziyaretçileri bekleyen yenilikleri değerlendirdi.
EROĞLU: “Yalnızca ulusal değil, uluslararası aktörler de ISK-SODEX’i tercih ediyor”
İklimlendirme sektörünün kurumsallaşması, yurtdışına açılması ve yurtdışındaki rekabet ortamında etkin bir pozisyon alması açısından ISK-SODEX’in ciddi bir katma değer oluşturduğunu belirten ISKAV Yönetim Kurulu Başkanı Vural Eroğlu, “ISK-SODEX fuarında ziyaretçiler sektörün önde gelen tüm firmalarını aynı çatı altında bulabilmektedirler. Yalıtım, pompa, vana ve bağlantı parçaları, su arıtma ve güneş sistemleri de dâhil olmak üzere ısıtma, soğutma, havalandırma ve klima teknolojilerindeki son gelişmeler yerli ve yabancı katılımcıların ilgisine sunuluyor. Sektörün yalnızca ulusal değil aynı zamanda uluslararası aktörleri de yeni ürün tanıtımları için ISK-SODEX’i tercih ediyorlar,” diye belirtti.
Pazarda oldukça yoğun bir rekabet yaşandığını ve bu nedenle
firmaların yürüttükleri pazarlama aktivitelerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Eroğlu, ISK-SODEX fuarının bu noktadaki önemini şu sözlerle ifade etti: “ISK-SODEX Fuarı yapılmaya başladığı ilk günden beri sektör firmalarımızın mal ve hizmet üreticilerinin ve tüketicilerinin buluştukları bir pazar niteliğindedir. Katılımcı firmalara ilgili talebi doğrudan, kısa sürede ve en etkili biçimde yakalama imkânı vermekte; bu sayede de hem satış hem tanıtım açısından önemli kazanımlar elde edilmesini sağlamaktadır. Bu açıdan ISK-SODEX, tanıtım kapsamlı olması sebebiyle katılımcıların satış grafiğinin bire bir pazarlama ilişkileri ile artmasına aracılık etmektedir.”
VARDAN: “ISK SODEX, üretici kimliğimizin daha da güçlenmesine katkı sağlıyor”
Türkiye’de iklimlendirme sektörünün; dernekleri, vakıfları, meclisi ve ihracatçılar birliği ile en organize sektörlerden biri olduğunu ifade eden DOSİDER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad VARDAN, sektörün bu şekilde bir arada olmasında, ISK SODEX fuarının önemli katkıları olduğunu vurguladı ve fuarın önemine şu sözlerle dikkat çekti: “Türkiye şu anda ısıtma konusunda Avrupa’nın üretim merkezi konumuna gelmiş durumda. 2 milyon adetten fazla kombi üretimi ile Avrupa’nın en büyük üretici ülkesi olma yolunda hızla ilerliyoruz.
Aynı şekilde anel radyatörde Avrupa pazarının yaklaşık %50’lik ihtiyacını karşılıyoruz. Üye firmalarımızın toplam ihracatı yaklaşık 1 milyar Euro seviyesini bulmaktadır. Bu açıdan bakıldığı zaman, ülkemizde düzenlenen bu önemli organizasyonun değeri daha da artıyor. ISK SODEX fuarının üretici kimliğimizin daha da güçlenmesine ve bu konuda daha da gelişmemize önemli katkısı olduğunu düşünüyorum.” ISK-SODEX fuarının sektördeki yenilikleri öne çıkardığını söyleyen VARDAN, “2018 yılı Türkiye ısıtma sektöründe yüksek verimli cihazlara geçiş yılı olacak; bu çerçevede Türkiye’de ısıtma alanında ErP uygulamasına geçilmesi ve paralelinde dijital dönüşüm sürecinin başlaması gibi konuların ışığında yeniliklerin fazlaca sergileneceği dinamik bir fuar olmasını bekliyoruz. Üyelerimiz de fuarda özellikle yüksek verimli yeni nesil ürünlerini ve yeni projelerini sergileme fırsatı bulacaklar,” diye ekledi.
YÖNET: “ISK-SODEX, geniş bir coğrafyaya tanıtım imkanı sağlıyor”
ISK-SODEX’in HVAC&R sektörünün ortak çabasıyla ortaya çıkmış ve sahiplenilmiş yegâne fuarı olduğunu belirten İSKİD Yönetim Kurulu Başkanı Taner YÖNET, “gelişen sektörle birlikte ISK-SODEX fuarı da hızla büyüdü ve konusunda Avrupa’nın üçüncü büyük fuarı haline geldi,” diye vurguladı.
ISK-SODEX fuarının en büyük başarılarından biri de hem katılımcı hem de ziyaretçileri açısından uluslararası bir platform sağlaması. Sektörü bir bütünlük içerisinde iki yılda bir buluşturan ISK-SODEX fuarının, komşu ülkelerin, Kuzey Afrika’nın, Körfez ülkelerinin ve Avrupa’nın ilgi gösterdiği geniş bir coğrafyaya tanıtım imkânı sağladığını belirten YÖNET, “İSKİD olarak bu yıl Rusya’dan alım heyeti getirilmesi için çalışmalarımızı başarıyla devam ettiriyoruz,” dedi.
İZODER Yönetim Kurulu Başkası Levent PELESEN de ISK-SODEX’in ihracattaki rolüne dikkat çekti: “Yurtdışından katılımcıların da ilgiyle takip ettiği fuarın, yeni iş birliklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı gibi ihracatın artırılmasında da önemli bir rolü olduğunu düşünüyorum,” diye belirten PELESEN, “Yalıtım sektörünün çatı örgütü İZODER olarak sektörümüzü profesyoneller ve tüketicilerle layıkıyla buluşturan bu fuara destek vermekten ve içinde yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Özellikle enerji verimliliği konusu ile birlikte yalıtım sektörü, ısıtma ve soğutma sektörünün ayrılmaz bir parçası haline geldi” diye belirtti.
Yeni ürün ve hizmetlerin sergilendiği fuarda bu yıl Enerji Verimliliği ve Bina Otomasyon konuları da öne çıkarılıyor. Her iki konu dahilinde ürün gruplar da özel sergi alanları çerçevesinde bu yıl fuara dahil ediliyor.
TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Birol KILKIŞ, “Dünyamız, küreselleşme sürecinin sıkıntıları yanında yararlarını da fark etmektedir. Bu bağlamda karbondioksit salınımlarının küreselleşme sonunda arttığını görmekte buna karşın gene küreselleşme kapsamında çözümler bulmaktadır. Bu ikilem arasında yenilenebilir enerji kaynaklarının harmanlamasında bütüncül ve melez yaklaşımların önemini görmektedir.
Bu çerçevede bu yılki fuarda güneş, rüzgâr, jeotermal, atık ısı ve benzeri kaynak ve sistemlerin enerjinin niteliği tabanında olmak üzere en uygun ve akılcı kullanımında da önemli bir katalizör görevi üstlenmesi beklenmelidir,” diye belirtti. KILKIŞ, fuarın katılımcılar için önemini ise “Fuara katılan sektör firmaları ürün ve tasarımlarının, yenilikçi fikirlerinin açıklıkla paylaşılmasında iş birliği ortamının, güç birliğinin ne denli yararlı olduğunu somut biçimde fark ederek gelişimlerinde aşama sağlamaktadırlar,” söyleriyle ifade etti.
POMSAD Başkanı Kutlu KARAVELİOĞLU fuarın pompa ve vana sektörü için önemini ise şu sözlerle belirtti: “Domestik uygulamalar ve tesisat, iklimlendirme sistemleri pompa ve vana imalatçıları için oldukça önemli bir segmenttir. Küresel pazarımızın %10’a yakını bu segmentte oluşuyor. ISK-SODEX de, ülkemizde, bu segmentin en önemli fuarı durumunda.”
Sektörün uluslararası boyutta tek fuarı olan ISK-SODEX 2018’in, ülkemizin coğrafi konumu nedeniyle katılımcıların potansiyeli yüksek birçok ülkeye ihracat odaklı erişimlerini sağladığını söyleyen SOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı M.Metin TERZİBAŞIOĞULLARI, “Türkiye’nin Avrupa’daki beşinci büyük pazar olması açısından ISK-SODEX Istanbul, sektörümüz için benzersiz bir fırsattır. Yurtdışı firmalara sektörümüzün ve katılımcı firmalarımızın potansiyelini yakından tanıma imkanı sağlamaktadır,” diye belirtti. TERZİBAŞIOĞULLARI sözlerini şöyle sürdürdü: “ISK-SODEX Istanbul 2018 fuarında Bina Otomasyonu ve Enerji Verimliliği gibi yeni özel alanlar, Resim Yarışması ödül töreni ve sergisi yer alacaktır. SOSİAD olarak fuar esnasında F-Gazlar ve Alternatifleri konusunda bir seminer düzenlemeyi planlıyoruz. Fuarın sektörümüzün gelişimine katkı sağlayacağına ve yeni yerinde önceki fuarlardan daha başarılı olacağına inanıyoruz.”
Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği – ESSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan SEMERCİ ise ISK-SODEX’in önemini şu sözlerle ifade etti: “Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği olarak ISK-SODEX’i destekliyor ve üyelerimizin yoğun katılımı konusunda görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Avrupa’nın ISH ve MCE ile birlikte üç büyük fuarından biri olma özelliği taşıyan ISK-SODEX’in yeni yerinde daha çok avantaj yaratacağına inanıyoruz. Yeni fuar alanı ve yerleşimlerin yeniden yapılanması , fuar alanına gelecek misafirlere yepyeni, tazelenmiş bir ISK-SODEX deneyimi sunacak.”
MTMD Yönetim Kurulu Başkanı İrfan ÇELİMLİ ise görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “Fuar, iklimlendirme ve mekanik tesisat sektörünün eşgüdümünü sağladığı gibi aynı zamanda önemli bir sinerji yaratmaktadır. Uluslararası rekabette sektörümüzü daha iyi tanıtmakta ve güçlenmesinde katkı sağlamaktadır. Sektörün rekabetçi gücünü arttırarak doğru yönde ve kaliteli biçimde büyümesini sağlamaktadır. Ülkemiz ürünleri özellikle Avrupa pazarında gün geçtikçe daha fazla marka değeri kazanmaktadır.”
ISK-SODEX’in, ülkemizde sektörün en kapsamlı , en oturmuş fuarı olarak büyük bir görev ifa ettiğine inandığını belirten KBSB Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ahmet İLHAN, “fuarımız, sektörümüzle ilintili izolasyon ve yangın ekipmanları üreticilerinin de katılımıyla önümüzdeki organizasyonda daha geniş bir ürün ve ziyaretçi yelpazesine ulaşmış olacak. Avrupa’daki emsalleri seviyesinde düzenlenen fuarımızla gurur duyuyoruz,” diye belirtti.
ISK-SODEX 2018, 07-10 Şubat 2018 tarihleri arasında arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.