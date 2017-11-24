İsmini denizden, değerini benzersizliğinden alan
SeaPearl Ataköy No:1’de Arı Yangın tercih edildi…
İstanbul Avrupa Yakası’nın en gözde yerleşim merkezlerinden Ataköy’ün sahilinde yer alan , konumu ve sunduğu ayrıcalıklarla İstanbul’un imajına katkı sağlayan SeaPearl Ataköy projesi Kuzu Grup tarafından hayata geçirilmektedir.
Yarımadaya 13 km, Ataköy Yat Limanı’na 1 km, Atatürk Havaalanı’na ise 3 km uzakta yükselen SeaPearl Ataköy İstanbul projesi denizle iç içe bir yaşam fırsatı sunan denize sıfır tek premium proje olma özelliği taşımaktadır.
Yaklaşık 2 milyar 700 milyon dolar yatırım değeriyle hayata geçirilen SeaPearl Ataköy toplamda 1401 konut içermektedir. 217 bin metrekare inşaat alanına, 6 bin 185 metrekare gölet alanına, 33 bin metrekare de yeşil alan ve yürüyüş yollarına sahip olan 1. etap projede yer alan 20 katlı 4 blokta 631 konut bulunmaktadır. Alanları 88 ila 398 metrekare arasında değişen 1+1’den 4,5+1’e kadar
farklılık gösteren konut tipleri yer alan projede her bloğun kullanımına özel 150 ila 200 metrekare arasında değişen fitness salonları, yoga salonları, dinlenme alanları ve bunların yanı sıra çocuk oyun alanları, deniz kenarında yürüyüş imkanı, tenis kortu, streetball sahası, yaya yolları, biyolojik gölet, seyir adası ve barok tarzı peyzaj alanı da bulunmaktadır.
Bina cepheleri çağdaş kent kültürünü yakalamak amacıyla, Türk kültür ve geleneğinin modern bir yorumu olarak ele alınarak inşa edilen projede mimaride kullanılan Selçuklu yıldızının modern yorumu ve dalga şeklindeki bloklarıyla, alt katlardan başlayan yeşil tonları üst katlara çıktıkça açık gri ve mavi tonlarına dönüşerek yeryüzünden gökyüzüne uyum amaçlanmıştır.
İstanbul’un Denize Sıfır Tek Premium Konut Projesi olan SeaPearl Ataköy’de sahip olduğu ürün yelpazesinde birinci sınıf ürünler barındıran Arı Yangın, yangın pompa grubu ile yer aldı.
Pompa Grubunda temsilcisi olduğumuz Pentair grubuna ait Amerikan menşeli UL listeli & FM onaylı “FAIRBANKS NIJHUIS” markalı 750 GPM, 197 PSI, 150 HP motor kapasitesine sahip olan Yatay tip bölünebilir gövdeli Elektrikli Yangın Pompası kullanılmıştır. Ana pompaların ufak kaçaklar karşısında çalışmasının önüne geçmek adına 15 GPM, 207 PSI değerlerinde kaçak giderme pompası da sisteme entegre edilmiştir. Sistemde iki adet elektrikli pompa bulunmasından dolayı jeneratör üzerinden beslenmeyi sağlayacak otomatik transfer switchli kontrol panoları tercih edilmiştir.
Hidrolik hesapları ve mühendislik hizmetleri Kuzu Grup firması için, ARI Yangın A.Ş tarafından yapılan projenin süpervizörlük hizmetleri ile test ve devreye alınması da ARI Yangın’ın konusuna hakim ve tecrübeli teknik kadrosu tarafından yapılmaktadır.
FAIRBANKS NIJHUIS markalı pompalar 250 GPM’den 7000 GPM’e kadar uzanan aralıkta geniş bir yelpazeye sahip olup bu aralıktaki tüm ihtiyaçlara cevap verebilmektedir.
Arı Yangın, “ Tek kapıdan tüm yangın çözümleri” ilkesi ile yangın söndürme sistemleri konusunda müşteri taleplerine akademik bir yaklaşımla çözüm aramakta ve müşterilerin taleplerini karşılamak için kendi alanında, dünyanın önde gelen firmaları ile müşteriler arasında köprü kurmaktadır.