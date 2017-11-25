Sbc Otomasyon Ve Arı Yangın Görkemli Bir Törenle 10 Yılını Kutladı

SBC OTOMASYON ve ARI YANGIN firmaları Wyndham Grand otelde düzenlenen
görkemli bir törenle 10. yıllarını kutladı. Gecenin modoratörlüğünü üstlenen firmanın kurucu ortağı Mustafa Değirmenci misafirlerine “ Sizlersiz böyle güzel bir geceyi üretebilmek mümkün değildi. SBC OTOMASYON ve ARI YANGIN firmalarının 10. Yılı
kutlamalarında sizlere firma sunumlarını yapıp sıkmak istemedik ancak bugünü yaşatmakta
bize vesile olan SBC OTOMASYON ve ARI YANGIN firmalarımızda çalışan 5 ve 10. yıllarını doldurmuş mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek amacıyla plaketlerini taktim etmek istiyoruz” dedi ve ARI YANGIN firmasının kurucu ortakları ve 10. yıllarını
dolduran personellerinden Cem Cemal Yalçıner, Tolga Tekkol, Olcay Cömert ve Ali Yılmaz’a plaketleri taktim edildi.
ARI YANGIN firması adına konuşma yapan kurucu ortaklardan Tolga Tekkol öncelikle bütün misafirlerine bu güzel gecede yanlarında oldukları için teşekkür etti. “10 yıl önce Mustafa Bey ile bu yola çıktığımız zamandan buyana bizlere destek veren ve yanımızda olan proje firmalarına, mekanik taahhüt firmalarına, danışmanlara, kontrolörlere teşekkürü bir borç bilirim. Ayrıca ARI Yangındaki mesai arkadaşlarıma ve ortaklarıma da teşekkür ederim” dedi. Bununla birlikte sprinkler ve vana grubunda RELIABLE firmasından Graeme Leonard‘e , yangın pompa grubunda FAIRBANKS NIJHUIS firmasından Watheq Katbi’ye destekleri için teşekkür edildi ve plaketler takdim edildi.