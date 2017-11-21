Rigips Prf 25 Mk Birçok Avantajı Bir Arada Sunuyor

Alçı sektöründeki uzun yıllara dayanan tecrübesiyle sektörde söz sahibi olan Rigips Türkiye, konsantre makina alçısı PRF 25 MK ile farkını ortaya koyuyor.
Yapı malzemeleri sektöründe yapı alçıları, duvar ve asma tavan sistemleri konularında faaliyet gösteren Saint-Gobain Rigips Türkiye’nin inovatif ürünü PRF 25 MK, konsantre formülü ile alışılmışın dışında pek çok avantaj sağlıyor.
Ustayı çok daha az yoran ürünün, yapılan şantiye testleri ile ustaların performansını yüzde 25 arttırdığı görüldü. Metrekare maliyeti en düşük makina sıva alçılarından olan PRF 25 MK, düşük torba maliyetinin yanı sıra rahat ve hızlı mastar imkânı da sunuyor.
Standart makina sıva alçısı ile aynı miktarda kullanıldığında yüzde 25 daha fazla alan kaplayan PRF 25 MK, alçı ile aynı ağırlıkta yüklendiğinde ise yüzde 25 daha fazla torba nakledilmesine imkân tanıyarak nakliye tasarrufu sağlıyor. EPD – Çevresel Ürün Deklarasyonu Belgesi’ne de sahip olan PRF 25 MK, yapı alçıları alanındaki birçok isteği karşılıksız bırakmıyor.
Makina alçılarına yepyeni bir anlayış kazandıran PRF 25 MK, yüzeydeki hataları kapama özelliği sayesinde daha düzgün yüzey veriyor ve ardından yapılacak saten uygulamasını da kolaylaştırıyor.