Dünyanın önde gelen çok fonksiyonlu soğutma grubu üreticilerinden İtalyan RCGROUP firmasının Türkiye Distribütörlüğü Atlantik grup tarafından yapılmaktadır. Çok fonksiyonlu soğutma grupları 45-1304 Kw aralığında farklı kapasitelerde üretiliyor.
RC Group çok fonksiyonlu soğutma grupları , Hava veya Su Soğutma Kondenserli olarak Scroll ve Vidalı Kompresörlü üretilmektedir. 2-4-6 borulu olarak çözüm sunmaktadır.
Çok fonksiyonlu soğutma gruplarının iç ve dış ortamda çalışmaya uygun modelleri bulunmaktadır. -10 C dış ortam koşulunda ısıtma modunda çalışabilecek modelleri mevcuttur. Ayrıca 50 C dış ortam koşulunda soğutma yapabilmektedirler. Sıcak kullanım suyu ( Sanitary water ) elde etmek için Partial Heat Recovery ( Kısmi ısı geri kazanım) veya Total Heat Recovery aksesuarları kullanılır ve soğutma grubu ile soğutma-ısıtma ( heat pump) ve de kullanım suyu elde edilir. Sesin çok önem arz ettiği yapılarda düşük ses seviyeli modeller (LNO) kullanılmaktadır. Ayrıca opsiyonel olarak EC motorlu ( electronic comminucated )
olarak da üretilebilmektedir. Pompa grubu ve sıcak-soğuk su için akümülasyon tankı ile kompakt bir cihaz şeklinde üretilmektedir. Ayrıca her bir gaz-su eşanjörü için antifirizli elektrikli ısıtıcı da kullanılabilmektedir.
Soğutma grupları soğutma işlemi yaptıkça bir başka yerde de ısıtma işlemi yapmaktadır. Genellikle bu atık ısı boşa gitmekte ve çevreye bırakılmaktadır. Oysaki soğutma grupları kısmi ya da tam ısı geri kazanımı ile atık ısıyı bir başka yere aktarılabilir. Bunun en güzel örneği kullanım sıcak suyu elde edilmesidir, cihaz soğutma yaptığı sürece bir boylerdeki suyu da bedelsiz olarak ısıtabilir. Özellikle endüstriyel tesislerde, Hotellerde ve villalarda kullanılan soğutma grubu yaz kış soğutmaya çalışırlar. Bu soğutma işleminin atığı olan ısı, kullanım sıcak suyu ya da idari bina ısıtmasında kullanılabilmektedir.
Plakalı ısı değiştirici (desuperheater) ile birlikte, sıcak kullanım suyu elde edilebilir. Göz ardı edilmemesi gereken diğer konu da sıcak kullanım suyu elde edildiğinde, cihazın ısıtma kapasitesi su rejimine bağlı olarak , %15-%30 dolaylarında azalmaktadır. Sıcak su elde etme modu, chiller cihazı sadece soğutma yaptığında veya hem soğutma hem ısıtma yaptığında kullanılabilir. Kullanıcı tarafından ısıtma ve soğutma modu, elektrik panosu üzerinden ayarlanabilir.
100 kw lık bir soğutma grubunda desuperheater ile birlikte kapasitesinin %20 si kadar fazladan ısıtma kapasitesi ve kullanım suyu elde edilmektedir.
Soğutma gruplarında , Microprocessor ( Mikro işlemci ) kontrol sistemi vardır. Bu kontrol sistemi ile birlikte , su rejimlerinin doğru çalıştırılması, kompresörlerin çalışma durumları vb. gibi bir çok paramatre ekran üzerinde görülmektedir. Ayrıca arıza durumunda da hatalar ekranda görülmektedir. 10 adede kadar soğutma grubu paralel olarak bağlanıp kontrol edilebilir. Sistem BMS ( Building Management System ) ile kontrol edilmeye uygundur.
Aras İnşaat firmasının yükleniciliğini yaptığı TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri projesinde 2 adet RC Group marka 700 Kw ‘lık su soğutmalı çok fonksiyonlu gruplar tercih edildi. Bu cihazlarda su kaynağı olarak Riva deresi suyu kullanılmıştır.
TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri