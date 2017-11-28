Pompalarda Akıllı Sistem Çözümleri İle Yüksek Konfor Düşük Maliyet Semineri Yapıldı

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği İstanbul Temsilciliği 7 Ekim 2017 tarihinde
Point Hotel Taksim’de seminer düzenledi. Murat Emir ve Mehmet Orhan Koparan’ın konuşmacı olarak katıldıkları Pompalarda Akıllı Sistem Çözümleri ile Yüksek Konfor Düşük Maliyet konulu eğitim seminerinin oturum başkanlığını Cevat Tanrıöver yaptı.
Seminerin açılış konuşmasını oturum başkanı olarak
Cevat Tanrıöver yaptı. Cevat Tanrıöver, önce bu eğitim seminerleri nedeniyle TTMD’ye teşekkür etti, sonrasında sözlerini şöyle sürdürdü. “Bizler bilgiyi paylaştık, birbirimize imrendik ancak kıskanmadık, farklı hayat görüşlerimize rağmen birarada kaldık, biz ustalarımızdan böyle gördük devamını sağlamak için elimizden geleni yapalım. Ülkemizin şansı olarak görüyorum, depremsel değişim mecburiyeti. Bu ülke bunu başarıyla yapabilir, 15 milyon konut yıkılacak 20 milyon sağlam konut yapılacak. Önümüzdeki zamanda ortadoğuda ki savaşlar da bitecek, orada da yapabileceğimiz işler olacak. Sektörümüze çok iş düşecek. Hayatta başarının sırrı olan bir kaç noktaya değinmek isterim: Kaliteli işi uygun fiyata yapın, ancak ucuza iş almayın, lüks yaşamayın, işinize yatırım yapın, üretmekte olan şirketler daha çok üretmenin yollarını aramalılar” dedi.
Seminerin ilk bölümünde bir sunum yapan
Murat Emir, ilk olarak akıllı pompa sistemlerini gücü kontrol etmek olarak tanımladıktan sonra pompanın doğru seçimi ve kontrol şeklinin önemini vurguladı. Değişken devirli pompaların sabit debili sistemlere uygulanabilirliği ve sirkülasyon sistemlerinde fark basınç uygulamasının daha fazla görülme nedenlerini anlatan Emir, daha sonra katılımcıların bu yöndeki sorularını yanıtladı.
İkinci bölümde kısa bir sunum yapan
Mehmet Orhan Koparan ise, tipik kolon şeması, çatı kat kazan dairesi, denge tankı, üst zon pompa grubu gibi görsel örnekler sunarak teknik bilgiler aktardı. Seminer, İstanbul Temsilciliği’nin oturum başkanı ve konuşmacıya teşekkürüyle son buldu.