Panel radyatörlerde kalite ve şıklık bir arada

Termo Teknik dekoratif panel radyatörleri yüksek ısıl verimleri,
sayısız seçenek sunan boyut ve tipleri, özgün tasarımları ve 10 yıllık garantileri ile dikkat çekiyor.
Kış aylarına girilirken ısınma en önemli konulardan birisi haline geliyor. Panel radyatörler, kombi ve kazanların ürettiği ısıyı mekanlara yayarak verimli ve şık ısınmanın önemli bir unsurunu oluşturuyor. Radyatörlerin standartı, ısıl verimliliği, mekana uygun ölçülerde olmasının yanı sıra bulunduklara mekanlara uyum sağlamaları ve dekoratif olmaları da önem taşıyor.
Konut ve işyerlerimizin vazgeçilmez öğelerinden olan panel radyatörler, mimari tasarıma ve dekorasyona en zor uyum gösteren sabit parçalar olarak biliniyor. Genellikle tek bir renk ve tipte üretilmeleri, yerlerinin değiştirilememesi, eşyalarla uyum şansının olmaması gibi nedenlerle panel radyatörler evlerin estetikten uzak bir objesi olarak görülüyor. Oysa farklı panel radyatör tercihi ile mekanlara derinlik ve bütünlük katmak, tasarımda zevkli bir dokunuş yakalamak mümkün.
Sayısız şık tasarım, ölçü ve bağlantı seçeneği
Dünyanın en büyük kapasiteli panel radyatör üreticisi olan Termo Teknik’in Çorlu’da 100.000 metrekare üzerine kurulu modern tesislerinde üretilen panel radyatörleri verimlilikleri, sıra dışı tasarımları, çeşitliliği ve uygulama kolaylığı ile dikkat çekiyor. Termo Teknik’in dekoratif panel radyatör serisi, kendilerine has modern ve şık tasarımları ve farklı ebat seçenekleriyle 5.000’in üzerinde opsiyon sunuyor.
Dekoratif panel radyatörlerde TermoStyle ve Silüet serisi çizgili düz yüzeyinin yanında yüksek kalite, ekonomi ve verimi bir araya getiriyor. TermoDesign serisi ise düz ve çizgisiz görünümüyle minimalist dekorların vazgeçilmezi oluyor. Evlerinde yuvarlak hatlı görünümü tercih edenler ise Softline serisi ile dekorlarına bütünlük katıyor. Banyo ve mutfakların baş tacı olan havlupan da ise Termoline serisi albenisi dışında nemli alanlardaki dayanıklılığı ile fark yaratıyor.
Tamamı Termo Teknik’in Çorlu’daki üretim tesislerinde üretilen Termo Teknik panel radyatörler, tüm bu çeşitlilik ve kaliteleri sayesinde 50’den fazla ülkeye ihraç ediliyor.
Benzersiz kalite standardı
Termo Teknik’in Çorlu’daki modern üretim tesislerinde yüksek ısıl verim ve kalite standardı gözetilerek üretilen panel radyatörler, yepyeni bir estetik bir boyutun yanında sıkı bir test aşamasından geçiyor. Normalde 8 bar ve altında çalışması beklenen panel radyatörlerin her biri, Termo Teknik üretim tesislerinde uluslararası EN 442 & BS EN ISO 9001 standardında üretilerek 13 bar’a kadar basınç testine tabi tutuluyor.
Üstün Teknoloji
Termo Teknik radyatörleri yüksek ısıl verimi sunan tasarımları sayesinde, verim kaybını minimuma indiriyor. Profesyonel teknik tasarımları ise tüketiciye uzun yıllara yayılan kullanım ömrü sunuyor.
Termo Teknik tesislerinde üretilen tüm panel radyatörler, kalitesinin bir göstergesi olarak 10 yıllık garanti belgesi ile birlikte sunuluyor.