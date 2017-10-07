Panasonic’ten PACi ve ECOi 90×90 Kaset Tipi İç Üniteler

Panasonic’in en son nesil tavana monte PACi ve ECOi 90×90 kaset tipi iç üniteleri enerji tasarrufu, maksimum rahatlık ve daha sağlıklı hava sağlayan bir klima sistemi için müşteri taleplerini karşılamak üzere geliştirildi. Panasonic’in 90×90 kaset tipi iç ünitesi son derece verimli bir performansa sahiptir. SCOP ve SEER değerleri önceki nesillere göre yüzde 15 artmış ve bu üniteler her zamankinden daha verimli hale gelmiştir. 10 kW’ta çalışırken ünitenin A++ SEER değeri 7.60 ve A++ SCOP değeri 4.80’dir.
Akıllı ECONAVI sensör teknolojisi, yeni 90×90 kaset tipi ünitenin önemli bir özelliğidir; ünitenin enerji tasarrufu yapmasını ve daha sağlıklı bir ortam sunmasını sağlar. ECONAVI sistemi; biri harekete, diğeri ise zemin sıcaklığına odaklanan iki adet sensör içerir. Hareket sensörü kimsenin ortamda bulunmadığını tespit ettiğinde, enerji tasarrufu için klimanın operasyonunu düşürür. Ardından, sensörlerin ortama insanların girdiğini tespit etmesi durumunda onlara en rahat sıcaklığı sunmak için kaset ünitesinin operasyonunu artırır. Zemin sıcaklık sensörü, insanların 5 m yüksekliğe kadar harekette bulunup bulmadığını algılar. Sensör, ünitenin ortalama zemin sıcaklıklarını tespit etmesini ve sıcaklık çok düşük olduğunda sirkülasyon modunda çalışmasını sağlar.
Yeni nem sensörü, ortamdaki nem miktarını izler ve kontrol eder, havanın çok nemli veya çok kuru olmasını engeller. Kaset ünitesindeki Nanoe™ arıtma sistemi, üniteden çıkan havanın temiz ve taze olmasını sağlar. Nanoe™ sistemi, havadaki bakterileri ve diğer partikülleri gidermek için, onlar odaya girmeden önce sistemin ısıtma ve soğutma operasyonu ile aynı anda çalışabilir. Nanoe™ filtreleme sistemi, kullanıcılara daha sağlıklı ve daha rahat bir ortam oluşturmak için polen, çevre kirliliği, mantar ve hatta sigara dumanını hava girişinden uzaklaştırır.
Panasonic 90×90 kaset tipi iç ünite, düz panel tasarıma sahip olacak şekilde yeniden tasarlandı ve üniteye daha ince bir profil oluşturularak herhangi bir iç tasarım planına sorunsuz bir şekilde entegre edilebilmesi sağlandı. Ünitenin 28dB(A) kadar düşük süper sessiz çalışma gürültü seviyeleri, özellikle ofis ortamlarında önemli olan herhangi bir rahatsızlık yaratmadığı anlamına gelir. Ünite, CZ-RTC5A kablolu uzaktan kumanda da dahil olmak üzere çeşitli Panasonic kontrolörleri ile çalıştırılabilir. Bu denetleyici, Nanoe kontrolü ve ECONAVI kontrolü de dahil olmak üzere, yükseltilmiş işlevler içerir (Sensörler aracılığıyla direkt, dolaylı hava akış kontrolü). İnce profili ve düşük ses seviyelerinin yanı sıra, gelişmiş enerji tasarrufu özellikleri, hava filtreleme teknolojisi ve kontrol esnekliği ile Panasonic 90×90 kaset tipi ünite otel, ticari ve perakende pazarlar için ideal seçimdir.
Özellikler
- – Geliştirilmiş verimlilik değerleri – A++ SCOP ve A++ SEER
- – ECONAVI sensörü ile gelişmiş konfor ve enerji tasarrufu*
- – Nanoe™ teknolojisi ile hava arındırma*
- – 28dB(A)’dan itibaren süper sessiz çalışma
- – Yeni düz panel tasarımı
- *ECONAVI ve Nanoe isteğe bağlı aksesuar olarak mevcuttur.