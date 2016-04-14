Oventrop İklimlendirme Sektörü Duyaenlerini Rixos Pera Park Şamdan’da Verdiği Yemekle Ağırladı

Oventrop Türkiye tarafından Rixos Pera Park Şamdan’da organize edilen yemekte iklimlendirme sektör duyaenleri ve basın mensupları biraraya geldi.
Oventrop Armatür Sistemleri Genel Müdürü Osman Doğru evsahipliğinde düzenlenen yemekte, Oventrop’un sektör deneyimleri ve pazar partnerlerine uzun vadede sunduğu yüksek fayda anlatıldı.
Tüm konstrüksiyonları kendi iç bünyesinde üreten Oventrop armatürlerinin, tasarım ve yenilikte sadece Türkiye’de değil, uluslararası arenada da uzun yıllardır lider pozisyonunun altının çizildiği yemekte, Oventrop’un geleneksel çizgilerin dışına taşıdığı ve profesyonel tasarımcılar işbirliği ile dizaynını gerçekleştirdiği özel ürünlerde anlatıldı.
Türkiye’de pek çok prestijli projede imzası olan dev alman firması Oventrop düzenlediği bu çok özel yemek ile sektör duyaenleri ve basın mensuplarının kaynaştığı renkli bir geceye imza attı.