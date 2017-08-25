Norm Teknik’ten Inert Gazlı Söndürme Sistemlerinde iFlow® Teknolojisi

İnert sistemler, yıllardır var olan ve %100 güvenilir olduğu kanıtlanmış sistemlerdir. İnert gazlar doğada kolay bulunabilen ve en çevre dostu yangın söndürme sistemleridir.
Çoğu inert sistemler 200 veya 300 barlık silindirlerden direk mahale boşalmaktadır. Bu durum gazın boşaldığı odada basıncın artmasına neden olmaktadır. Bu basınç artışını dengelemek sebebiyle mahal içinde ekstra olarak havalandırma damperleri kullanılmakta ve bu da maliyetleri artırmaktadır. Aynı zamanda gaz ihtiyacının çok olduğu büyük hacimli mahallerde silindir adetlerinin fazla olması alan yaratma konusunda büyük sıkıntılar çıkarmaktadır.
LPG patentli iFlow® sistemi, gazın boşalması esnasında ortaya çıkan yüksek basıncı sınırlamakta (bu sistemlerin ana sorunlarından birisidir) ve silindir adetlerinden kaynaklanan alan ihtiyacını daha aza indirgemektedir. LPG patentli iFlow® Vanası, silindirlerdeki basıncı 60 bar’a kadar düşürmektedir. Bu sayede gaz boşaltımı esnasında oluşacak türbülanslı akışın önüne geçilmekte ve mahalde oluşabilecek yüksek basınç da sınırlandırılmaktadır. Bu sayede borulama çapları düşmekte ve daha az havalandırma damperi kullanılarak sistem maliyetlerinin düşmesi sağlanmaktadır. LPG patentli iFlow® Çek Valfler sayesinde silindirlerin birbirine emniyetli bir şekilde bağlanması sağlanarak matris dizaynı yapılabilmekte ve alan ihtiyacı minimize edilebilmektedir.
iFlow® Vana iFlow® Çek Vana iFlow® Matris Dizayn
iFlow® ‘un sunduğu genel avantajlar,
- Montaj maliyetlerini düşürür. 8 silindire kadar manifold ihtiyacı yoktur. Düşük basınçlardan dolayı daha düşük çaplarda borulama yapılabilir, aynı zamanda havalandırma damperi ihtiyacı azalmaktadır.
|GAZ
|Havalandırma Alanı İhtiyacı
|IG-100 (Nitrojen)
|5.5
|1.8
|IG-01 (Argon)
|6.2
|3.1
|IG-55
|5.7
|1.9
|IG-541 (Inergen®)
|5.6
|1.8
|Orifice
|iFlow®
Tablo-1
- Montaj sürelerini düşürür. iFlow® çek vana ve yeni braket sistemi sayesinde daha kolay montaj yapılmaktadır.
- Bakım ve yeniden dolum masrafları azalmaktadır.
- iFlow® Matris dizayn sayesinde alanlar daha efektif kullanılabilmektedir. Bu sayede mimari açıdan her türlü yapıya daha kolay tüp yerleşimi yapılabilmektedir. Tekli ve çoklu sıra seçenekleri sayesinde farklı mimari yapılara daha hızlı ve kolay montaj yapılabilmektedir.
- iFlow® vana boşaltma yapmadan gerçek zamanlı bir test imkânı sunmaktadır.
- iFlow® vana, gaz boşaldıktan sonra temizlik gerektirmez. Metallerle reaksiyona girmez.
iFlow® ile birlikte, İnert Gazlı Söndürme Sistemleri ile çözümlerinizi bir üst seviyeye çıkartıyoruz. Montaj ve işçilik maliyetlerinizi düşürmenin yanı sıra, piyasadaki en güvenli vana olan iFlow® Vana ve iFlow® Çek Valfler sayesinde güvenliği de en üst seviyeye çıkartıyoruz. iFlow® teknolojisi aynı zamanda mimarı açıdan sıkıntıları olan mahallerde bile daha kolay çözümler üretilmesini sağlıyor. İşletme ve Bakım masraflarınızı da minimize etmektedir.
ERSİN SAYIN
NORM TEKNİK A.Ş.
SATIŞ VE MÜHENDİSLİK DEPARTMANI EKİP LİDERİ