Neden Isı Pompası?

Isı pompası cihazları çok farklı kapasitelerde mevcut
olup, her boyuttaki bina için ısıtma, soğutma ve sıcak su imkanı sağlar. Isı pompaları bunu yaparken doğadaki enerjiden (dış hava, toprak, deniz, yeraltı suyu gibi) faydalanarak çalıştığından çok daha az enerji harcar. Her boyutta bina için tasarlanabilir. Gelişen teknoloji sayesinde, doğru kurgulanıp seçildiğinde, -20c dış hava koşullarında dahi verimli ısıtma ve sıcak su sağlayabilir. Her tip bina için, soğutma grubu ile soğutup kazan ile ısıtmak yerine tek bir ısı pompası ile ısıtıp soğutmak, tüm Dünya da gittikçe artan bir uygulamadır. Isı pompaları deniz ve yer altı suyu, ya da toprak kaynaklı olarak kurgulanabildiklerinde çok daha yüksek oranda verim sağlayabilirler. Bu konuda Türkiye’de her tip uygulamanın yapılmış çalışan örnekleri bulunmaktadır.
Enerji Verimliliği: Ayrı kazan ve soğutma
cihazı yerine tek bir cihaz olarak çalıştığında toplam harcadığı enerji daha azdır. AVM’lerde her mağaza için ayrı cihaz kullanıldığında cihazlar arasında ısı geri kazanımı sağlar. % 100 taze hava çözümlerinde çok yüksek verimlilikte çalışır. Sıcak su üretiminde özellikle ılık havalarda çok yüksek verimde çalışır.
Mimaride Esneklik: Farklı ünitelerde çok geniş
bir iç ünite seçeneği olduğundan, her mekana uygun bir iç ünite tipi mevcuttur. Mimari ihtiyaca uygun olarak kolayca uygulanabilir. Doğru sistem kurulumu ile her kullanıcı bağımsız olarak ısıtma ve soğutma yapabilir.
Düşük Yatırım ve Bakım Maliyeti: Yatırımcı açısından değerlendirildiğinde ise ana cihazların kullanıcılar tarafından alınıyor olması mekanik olarak ilk yatırımda %50’nin üzerinde tasarruf, satış ve kiralamada da avantaj sağlar. Uzun ömürlü düşük bakım maliyetine sahip sistemlerdir.
Güvenilir Teknoloji: Türkiye ve Dünya’da denenmiş ve uzun yıllardır kullanılan bir teknolojidir. Türkiye’de toprak kaynaklı, deniz ve göl kaynaklı, yer altı suyu ile çalışan birçok uygulama mevcuttur. Hatta Avrupa’nın en büyük yer altı suyu kaynaklı uygulaması, Avrupa’nın 5. büyük toprak kaynaklı uygulaması ve Avrupa’nın en büyük deniz kaynaklı uygulamalarından bir kısmı Türkiye’de çalışmaktadır.
Geniş Cihaz Seçim İmkanı; Isı pompası, tek bir cihaz tipi değildir. 1 kw kapasiteden 10,000 kw kapasitelere kadar çok farklı tipte ve boyutta birçok farklı ısı pompası cihazı mevcuttur. Önemli olan her tip bina için uygun ısı pompası sistem ve modellerinin seçilerek uygulanmasıdır. En çok kullanılan cihazlardan bir kısmı şunlardır;
VRF ısı pompaları : Mitsubishi Heavy, yeni KXZ Serisi
Değişken üfleme sıcaklığı kontrolü ile %34’e varan enerji tasarrufu ve optimize edilmiş kompresör motor dizaynı ile yüksek verim sağlıyor. Yeni su soğutmalı KXZW serisi ise yüksek katlı binalar için enerji verimliliği yüksek klima çözümleri sunuyor.
Paket Klima ısı pompaları : LENNOX, yeni ENERGY Serisi
Frekans kontrollü kompresör teknolojisini kullanan LENNOX yeni “ENERGY” serisi paket klima üniteleri, Eurovent A sınıfı enerji verimliliğine sahiptir. Tek bir paket cihaz ile tüm soğutma, ısıtma, havalandırma ve filtrasyon ihtiyacına çözüm sunar.
Su ve Toprak kaynaklı ısı pompaları : Climate Master, Tranquility serisi
Amerikan ARI standart sertifikasına sahip Climate Master ısı pompaları, özellikle AVM lerde yüksek verimde çözümler sağlamaktadır.