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MOMENT İstanbul Kartal Projesi Ekin Endüstriyel MIT Markasını Tercih Etti.

MOMENT İstanbul Kartal Projesi Ekin Endüstriyel MIT Markasını Tercih Etti.

Engin Ay | 27 Eylül 2017 |
ac moment istanbul

Ekin Endüstriyel , ‘’MIT’’ markalı ürün grubu ile plakalı eşanjör alanında , Moment İstanbul projesinde yer aldı.

E-5 Karayolu üzerinde, Kartal – Kadıköy metro hattının Soğanlık çıkışında, Kartal Adalet Sarayı’nın yanında bulunan projede , Sabiha Gökçen Havalimanı’na Rezidansların sahip olduğu eşsiz adalar manzarası keyfini sosyal tesislerinde de sunan Moment İstanbul’da; 35.katta 1.300 m² sosyal tesis alanı ve seyir terası, cep sineması, çocuk oyun alanı,

müzik hobi odası ve toplantı salonlarının yanı sıra; spor kulübü, açık yüzme havuzu ve cadde mağazaları da yer alan projenin ısıtma ve soğutma alanındaki çözümleri MIT plakalı eşanjörler sayesinde gerçekleşecek.

Üretim kapasitesi , inovatif tasarımları , mühendislik hizmetleri ,satış öncesi ve sonrası müşteri odaklı yaklaşımı ile bir çok projede yer alan Ekin Endüstriyel ‘’MIT’’ ürünleri , büyük projelere imza atarak Türkiye’de Isıtma soğutma alanlarında ileri teknoloji prensibiyle çözüm sunmayı hedefliyor

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