Mineral yağların temiz tutulması

Temiz yağ önemlidir
Yağlama için veya hidrolik sistemlerinde yağ kullanan ekipman çeşitlerinin neredeyse hepsi için bu yağlarda kontaminasyon olmaması büyük ölçüde önem taşır.
Temiz yağ aşınmayı ve korozyonu azaltır ve dolayısıyla arızaların ve kesintilerin önlenmesine yardımcı olur, hizmet ömrünü uzatır ve hemen her türden kurulumda onarım ve bakım maliyetlerini düşürür.
Alfa Laval yaklaşımı
Alfa Laval’in temel teknolojilerinden birisi separasyondur ve bu kompakt, kullanımı kolay ünitenin merkezinde kullanıcılara bu önemli teknolojinin tüm avantajlarını sunan bir Alfa Laval santrifüj separatör yer alıyor.
Alfa Laval Yağ Temizleme Modülü (OCM), sektörün tamamında yağlama ve hidrolikler için kullanılan kontamine mineral yağlardaki yağ, su ve çamur bileşenlerinin hızlı ve etkili bir şekilde ayrıştırılması için tasarlanmıştır.
Bunun sağladığı teknik avantaj ise bu ayrıştırma işlemlerinin aynı anda gerçekleşmesi ve kirleticilerin türünden ve miktarından bağımsız olmasıdır.
Gözetimsiz yağ tasfiyesi
Alfa Laval OCM birimi, kolay ve hızlı kurulum için bileşen sistemleri tam olarak entegre edilmiş ve önceden yapılandırılmış olan modüler bir sistemdir ve yağ temizleme görevleri sırasında gözetimsiz çalışma sağlar.
Temizlik önemlidir
OCM yağ temizleme modülleri, tüm endüstride kullanılan mineral yağlardaki kirletici partikülleri, katı safsızlıkları ve suyu gidererek işletmelerin atılması gereken filtrelenmiş çamurunu azaltmasını, işletme maliyetlerini düşürmesini ve ekipmanlarının hizmet ömrünü uzatmasını olanaklı hale getiriyor. Yağ ne kadar temizse ekipman o kadar dayanıklı olur.