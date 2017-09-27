MAS Grup Yerli Pompa Üreticileri arasında akredite kuruluş onaylı ilk Atex sertifikasına sahip oldu.

Mas Grup, Seveso kriterleri adıyla bilinen Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik (96/82/EC) çerçevesinde Atex sertifikasyonu alan ilk yerli pompa üreticisi oldu.
Mas Grup ‘un ağır hizmet tipi NM-E ve manyetik kaplinli, salmastrasız NM m-Drive serisi uçtan emişli pompaları, NANDO Akreditasyonlu kuruluşun sıkı denetimi sonucu tüm Dünya ‘da geçerli olan Atex sertifikasını aldı.
Konu hakkında bilgi veren Mas Grup İş Geliştirme Müdürü Ahmet Yılmaz;
“Yanıcı ve patlayıcı madde içeren ortamlarda pompanın sadece elektrik motorunun ex-proof olması yeterli değildir. Pompa bir sistem olarak ele alınmalı ve kaplini, şasesi, sızdırmazlık elemanı, topraklama bağlantısı ve hatta boyası ile bir bütünlük içerisinde güvenlik parametrelerine uyum göstermelidir.
Mas Grup olarak son yıllarda petrol, kimya ve enerji sektörlerinde kullanılan endüstriyel proses pompaları üretimine daha fazla önem veriyoruz. Atex konusunu da bir süre önce gündemimize almış ve planlamamızı yapmıştık. Titiz çalışmalarımız meyvesini verdi ve bahsetmiş olduğum sektörlerdeki müşterilerimizin talep ettikleri Atex sertifikası, iki önemli ürün grubumuz için alındı.
İlerleyen dönemlerde diğer ürün gruplarımız için de sertifikasyon işlemini yapmayı ve Atex belgeli ürün sayımızı arttırmayı planlıyoruz. Yurt içinde hali hazırda Petrol Ofisi, Türkiye Petrolleri, Aytemiz Petrol gibi kuruluşlar ile muhtelif liman ve depolama tesislerinde kullanılan bu ürün gruplarımıza olan talep, endüstriyel kazaların önlenmesi konusundaki bilinç ile birlikte daha da artmaktadır” dedi.