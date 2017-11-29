Mas Grup yangın sektöründe de güvenilir iş ortağınız

Mas Grup, yangın söndürme pompa gruplarında öncü bir firma olarak, sektörde geliştirdiği geniş ürün yelpazesi, kalite ve yenilikleri ile her geçen yıl yerini sağlamlaştırmakta, dünyanın birçok ülkesine bu ürünlerin ihracatını gerçekleştirmektedir.
Konu hakkında bilgi veren Bölge Satış Yöneticisi Ezgi Baba “Şirketimiz sertifikalı yangın grupları olan UL-FM, NFPA 20 ‘ye uygun ürünleri ile yurt içi ve yurtdışı pazarlarda yıllardır devam eden ciddi bir başarıya imza atılmıştır. 2000 yılında Türkiye ’de ilk defa üretilen NFPA 20 standardını karşılayan pompa grupları üretiminin ardından, 2009 yılında yine Türkiye’de ilk defa UL -FM sertifikasını alan ilk firma olma ünvanını kazandık.
Konut, AVM gibi bina sektörü uygulamalarının yanı sıra Endüstriyel tesislerde de geniş bir kullanım alanı olan yangın gruplarımız ihtiyaca göre şekillenmektedir. Kullanım alanına bağlı olarak jeneratör grupları ile desteklenmeyen elektrik şebekelerinde her türlü güvenlik riskine karşı birçok özellikle donatılmış kontrol panolarımız ve dizel motorlu gruplarımız sayesinde şebekenin güç iletimi kesilse dahi yangına direk ve ani müdahale mümkün olmaktadır. Sistemde jeneratör gibi alternatif enerji kaynağı bulunan yerlerde ise transfer panoları ile kesintisiz güvenlik sağlanmaktadır.
Standartlar aslında yangın durumunda pompa gruplarının hareket tarzını ve haiz olması gereken özellikleri tanımlar. Örnek vermek gerekirse, NFPA 20 standında geçen %150 debi kuralı, aslında bir yangın pompasının acil durum anında öngörülenin üstünde su ihtiyacı oluştuğunda basınç kaybetmeksizin hizmete devam etmesini, bu gerçekleştirilirken de yedek pompaya ihtiyaç kalmamasını tanımlar. % 140 basınç kuralı ise düşük su ihtiyacı olduğunda yangın pompasının basınçlı sistemlerde ek bir yük oluşturmadan basıncın belli bir değerin üzerine çıkmamasını sağlayarak, iletim hatlarının güvenliğini korur.
Buradan hareket ederek bir yangın pompasında bulunması gereken en temel özellikler, hidrolik olarak yatay bir performans eğrisine sahip olması, güvenilir ve kanıtlanmış bir tasarımının olması, içeriğinde kullanılan malzemelerin uzun bekleme sürelerinde korozyon pas gibi yıpratıcı etkenlere en üst düzeyde dayanım sağlaması, sıkışma, kilitlenme gibi problemlere karşı direncinin yüksek olmasıdır. Sistemdeki basınç dalgalanmalarına karşı hidrostatik olarak en yüksek kriterlerde test edilmiş olması yangın pompa gruplarının acil durum anında başarı ile hizmet vermesini sağlayacaktır.
Ürün gamımızda UL ve FM sertifikasına haiz YNM (uçtan emişli ), yüksek debilerde YPSP (çift emişli) pompaları bulunmaktadır. Bu yangın pompaları son derece titizlikle üretilmekle birlikte yüksek kaliteli ve tamamen yangın standartlarına uygun üretilmiş dizel ve elektrik motorları ve kontrol pano grupları ile desteklenmektedir.
Standarda uygun su hızları için doğru seçilmiş çaplar ve üstün kalitede üretilmiş vana, redüksiyon gibi tesisat elemanlarının yanı sıra basınç anahtarları, manometre gibi kontrol ekipmanları ile donatılmış NFPA 20 ye uygun yangın gruplarının yanı sıra, kollektör ve tüm bağlantıları yapılmış çalışmaya hazır konumda üretilen yangın hidroforları ile ürün gamımız tamamlanmaktadır” dedi.
1977 yılında kurulan Mas Grup, günümüzde biri Tuzla, diğeri Düzce ‘de bulunan iki modern üretim tesisi ile akışkan transferinde kullanılan pompa sistemleri üretmekte ve dünyanın 50 ‘den fazla ülkesine ihracat yapmaktadır.