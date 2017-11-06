Mas Grup ‘Dan Yeni Bir Hizmet

Türkiye ‘nin lider pompa ve sistemleri üreticisi Mas Grup,
gelen talepler doğrultusunda, müşterilerinin acil ihtiyaçlarını anında karşılamak üzere yeni bir hizmetin lansmanını yaptı. Mas Xpress adı verilen anında teslim hizmeti özellikle inşaat sektörü tarafından yoğun talep gören hidrofor sistemleri, bu sistemlerde kullanılan kapalı genleşme tankları, sirkülasyon pompaları, atık su pompaları ve aksesuarları ile endüstriyel tesislerde kullanılan yüksek basınçlı kademeli pompaları ve kızgın yağ pompalarını kapsıyor. Müşteriler, bu ürünlerden siparişlerini saat 16:00 ‘a kadar aynı gün, saat 16:00 ‘dan sonra ise ertesi gün Mas Grup ‘un Tuzla Lojistik Merkezi ‘nden teslim alabiliyorlar.
Mas Xpress hakkında bilgi veren Mas Grup Satış ve Pazarlama Direktörü
Erhan Özdemir, “günümüz rekabet koşullarında hızlı olmak giderek büyük önem kazanıyor. Müşterilerimiz, firmamızın yüksek talep gören bu ürünlerinden sipariş verdiklerinde haklı olarak beklemek istemiyorlardı. Biz de özellikle tedarik zinciri ve üretim proseslerimizi bu isteğe cevap verecek şekilde organize ettik ve Mas Xpress ürünlerinde teslim süresini ortadan kaldırdık. Mas Xpress ‘in tesisat sektöründe önemli bir yenilik olduğunu düşünüyorum. İlerleyen dönemde müşterilerimizin talepleri doğrultusunda diğer ürünlerimizi de Mas Xpress kapsamına dahil etmeyi planlıyoruz” dedi.