Mardin Emirgan Avm’nin ısıtma-soğutma ihtiyacı yüksek verimli “FORM” ürünleri ile sağlanıyor

Mardin Merkez’in ilk alışveriş merkezi olan Mardin
Emirgan AVM’nin iklimlendirme ihtiyacı Form Şirketler Grubu’nun enerji verimliliği yüksek ve çevreci LENNOX su ve hava soğutmalı paket klima cihazları ile Decsa – Kapalı Tip Radyal Fanlı Kuleler ile sağlanıyor.
Mardin’in sosyal, kültürel ve ticari hayatına yeni bir dinamizm getiren Mardin Emirgan AVM’nin ortak alanlarının ısıtma-soğutma ihtiyacı, toplam soğutma kapasitesi 1.511 kW olan 11 adet su soğutmalı, 4 adeti ise hava soğutmalı 15 adet LENNOX marka paket klima ve toplam soğutma kapasitesi 2.092 kW olan 2 adet Decsa-Kapalı Tip Radyal Fanlı Kule ile sağlanıyor.
İnşaat alanı 28 bin 600 metrekare olan Mardin AVM, yaklaşık 13 bin 500 metrekare kiralanabilir alan içinde, 56 adet mağazası, sinema salonları, marketi, çocuk oyun parkı ile her yaştan müşterinin keyif alacağı şekilde tasarlanarak bir Alışveriş Merkezinin ötesinde eğlenceli bir yaşam alanı sunuyor.
Isıtma ve soğutmada AVM’ler için verimli ve ergonomik mimari çözüm !
AVM’ler gibi büyük yapılarda merkezi iklimlendirme sistemi seçilirken enerjinin en etkin ve verimli kullanıldığı sistemlerin seçilmesi gerekiyor. Lennox paket klimalar ise tek bir cihazla taze hava ihtiyacı ve otomasyonu karşılayarak, ısıtma-soğutma-nem alma yapabilir. Kolay kullanım ve bakım imkanı sunan Lennox paket klimalar direkt genleşmeli çalışma ile ortam havasının ısıtılıp soğutulması sayesinde yüksek verimle çalışır.
Projede kondenseri su ve hava soğutmalı paket klimalar kullanılıyor. Avm benzeri uygulamalarda bina içi aydınlatma ve insan faktörleri nedeniyle geçiş mevsimleri ve kış sezonunda da soğutma talebi olmakta ve mağazalarda kullanılan ısı pompası cihazları ile soğutulmakta. Aynı zamanda taze havanın ısıtılması için kullanılan paket klimaların su soğutmalı olması, kondenserler arasında ısı geri kazanım yapılmasını sağlamakta ve bu da enerji tüketimini azaltarak ortak giderlerin azalmasını sağlamaktadır. Su soğutmalı paket klimalar bina içerisine kapalı alanlara da yerleştirilebildiği için bina dışında oluşabilecek görüntü kirliliği de engellenmiş oluyor. Paket klimaların üfleme ve emiş fanları frekans kontrollü olarak seçildiğinden kısmi yüklerdeki enerji tüketimleri de azaltılabiliyor.
AVM içerisinde bulunacak insan sayısının fazla olması nedeniyle ihtiyaç duyulan taze hava oranı da oldukça yüksek. Ancak paket klimalarda kullanılan hava kalite sensörü sayesinde
taze hava oranı, içerideki insan sayısına göre otomatik olarak ayarlanabiliyor, bu sayede gereksiz taze hava alınmasının önüne geçilmiş olup önemli oranda enerji tasarrufu sağlanıyor.
DECSA Kapalı Tip Soğutma Kulesi modellerinde işletme anında yüksek enerji tasarrufu sağlayabilen kuru soğutma ( free-cooling ) teknolojisi bulunuyor.