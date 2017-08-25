MAİDAN TOWER, Dunham-Bush Su Soğutmalı Gruplar Ve Decsa Soğutma Kuleleri İle İklimlendiriliyor

Londra’da gerçekleşen Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde “ En İyi Ofis Projesi” ödülünü kazanan Maidan Tower ısıtma-soğutma sistemleri için, Dunham-Bush marka su soğutmalı konderserli VFD vidalı kompresörlü cihazlar ile Decsa marka kapalı tip aksiyel fanlı soğutma kulelerini tercih etti.
Ankara’nın ana arterleriyle çevrelenmiş olan ve Eskişehir Yolu, Bilkent kavşağında yer alan Maidan Tower’da toplam soğutma kapasitesi 7.500 kW olan 4 adet seri bağlı Dunham-Bush marka su soğutmalı konderserli VFD vidalı kompresörlü cihaz kullanılıyor. Proje, Türkiye’nin ilk seri bağlı chiller uygulamalarından biri olarak dikkat çekiyor. Sistemdeki soğutma gruplarının seri bağlanmasıyla giriş-çıkış suyu arası sıcaklık farkı yükseltilerek pompa debileri düşürülür ve pompanın hem yatırım hem de işletme maliyetleri düşer. Bu sayede sistemin harcadığı enerji de yüksek oranda enerji tasarrufu elde edilir.
Dunham-Bush marka soğutma grupları ile tam yükte COP değeri minimum 6,9 ve kısmi yüklerde NPLV değeri 10 olmaktadır. Ayrıca projede toplam 8,700 kW soğutma kapasitesine sahip 8 adet tam kapalı tip aksiyel fanlı Decsa marka soğutma kuleleri de kullanılıyor. Decsa Kapalı Tip Soğutma Kulesi modellerinde işletme anında yüksek enerji tasarrufu sağlayabilen kuru soğutma ( free-cooling ) teknolojisi bulunuyor
Ege Grup yapı imzasını taşıyan Maidan Tower toplam 22.435 m² alanda, 6.000 m²’lik meydanının etrafında konumlanan ofis, home-ofis ve mağazaların yer aldığı 4 bloktan oluşuyor.
Dunham-Bush yüksek verimli vidalı soğutma sistemleriyle oteller, iş merkezleri, fabrikalar gibi birçok geniş hacimli mekanın iklimlendirilmesinde tercih ediliyor.