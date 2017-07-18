KUZEY ANKARA CAMİİ VE KONGRE MERKEZİNİN TERCİHİ ETNA OLDU.

Kuzey Ankara girişi – Kentsel dönüşüm projesi; TOKİ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yürütülen bir kentsel dönüşüm projesidir. Proje ile kentin kuzey girişinde modern, insan odaklı ve çevre ile uyumlu konutlar ve sosyal yaşam alanlarının oluşturulması hedeflenmektedir. Türkiye’ nin alanındaki en büyük kentsel dönüşüm projelerinden birisi olan Kuzey Ankara girişi-Kentsel dönüşüm projesi bünyesinde bulunan “Kuzey Ankara Camii ve Kongre Merkezi’ nde” yüksek kaliteli ETNA ürünleri tercih edilmiştir.
Proje kapsamında; 1 adet 3PFK-KO 15/6-40 ve 1 adet 2PFK-KO 25/8-75 serisi frekans kontrollü hidrofor sistemleri, 2 adet ecocircXL 32-120F model ıslak rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompası, 47 adet EILR4 serisi kuru rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompaları, 4 adet EFP30 model parçalayıcı bıçaklı atık su drenaj pompaları kullanılmaktadır
Projede kullanılan EILR4 serisi inline kuru rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompalarında; pompa giriş-çıkış, pompa gövdesi, fan(çark) döküm malzemeden olup, sızdırmazlık ise mekanik keçe (karbon-seramik) ile sağlanmaktadır. Estetik, ergonomik tasarıma sahip EILR4 serisi yeni nesil sirkülasyon pompalarında IE2 (tercihen de IE3) motor kullanılmakta olup, talep edilmesi durumunda motor üzerine entegre frekans kontrol sürücülü versiyonu da mevcuttur.
Projede kullanılan ETNA PFK-KO serisi frekans kontrollü hidrofor sistemleri ile; basınçlı su temininde talep edilen miktarda suyun istenilen basınçta sağlanması garanti edilmiş olup, böylelikle kullanıcılara kesintisiz bir konfor sunulmuştur. Yeni nesil IE2 motorlu (tercihen IE3) frekans kontrollü ETNA PFK-KO serisi hidrofor sistemlerinin kullanımı ile, klasik hidrofor sistemlerine oranla işletim giderleri minimize edilmiştir.