Kosifler Oto Ayrıcalıkların Başladığı Yer , Arı Yangın Ürünleri İle Donatıldı…

1945 yılında temelleri atılan, 70 yılı geride bırakarak Türkiye’nin en eski aile şirketlerinden olan ticarette her anlamda kaliteyi ilke edinen Kosifler Grubu tarafından kurulan Kosifler Oto Türk otomotiv sektörü için dün olduğu gibi bugün de yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
İstanbul Beykoz Kavacık Rüzgarlıbahçe Mahallesinde Kosifler İnşaat tarafından inşa edilen Kosifler Oto Kavacık Showroom ve Plaza projesinde Yangın Söndürme Sistemleri konusunda sahip olduğu ürün yelpazesinde birinci sınıf ürünler barındıran ve kaliteden ödün vermeyen ARI YANGIN tercih edildi.
3.000 metrekare alan üzerine 20.198 metrekare inşaat alanına sahip olan projede, showroom ve servis alanı ile ofisler ve otopark yer alacaktır.
Avrupa ve Asya yakalarına değen, ticari ve lokasyon anlamında büyük önem taşıyan Kosifler Oto Kavacık Showroomu’nda Otomotiv sektörünün seçkin markalarından BMW satış-satış sonrası hizmetler başta olmak üzere MINI satış sonrası hizmetler, kullanılmış oto, Kosifler Oto Kiralama ile uzun dönem araç kiralama birimleri ile müşterilerine hizmet verecektir.
Satış ve satış sonrası hizmette dünya standartlarında kalite düzeyini temsil etmekte, başarı grafiğini kalite, güven ve kurumsallaşma temel direkleri üzerine kuran Kosifler Oto, Kavacık Showroom ve Plaza projesinde Arı Yangın, Yangın Pompa Grubu ve Sulu Söndürme Sistemleri ile yer aldı.
Pompa Grubunda temsilcisi olduğumuz Pentair grubuna ait Amerikan menşeli UL listeli & FM onaylı “FAIRBANKS NIJHUIS” markalı 500 GPM, 157 PSI,100 HP motor Yatay tip bölünebilir gövdeli Elektrikli Yangın Pompası kullanılmıştır. Ana pompaların ufak kaçaklar karşısında çalışmasının önüne geçmek adına 10 GPM, 160 PSI, 5 HP değerlerinde kaçak giderme pompası da sisteme entegre edilmiştir.Sistemde iki adet elektrikli pompa bulunmasından dolayı jeneratör üzerinden beslenmeyi sağlayacak otomatik transfer switchli kontrol panolarına sahip yangın pompaları, ARI Yangın’ın konusuna hakim kadrosu tarafından devreye alınmıştır.
Arı Yangın A.Ş. olarak dünya çapında en iyi firmalar ile yaptığımız mümessillik anlaşmaları sayesinde en kaliteli ürünleri, stok politikası ve hızlı tedarik avantajı ile en iyi malzeme tedarik hizmetini vererek müşterilerimizi memnun etmeyi amaçlayan firmamız, bu projede de “ Tek kapıdan tüm yangın çözümleri” felsefesi ile hareket ederek, yangın pompaları dışında gerekli olacak söndürme sistemi içindeki diğer ekipmanları temin etmiştir.
Sulu Söndürme Sistemlerinde kullanılan kelebek vana, ıslak alarm vanası, yükselen milli vana, çek vana ve sprinklerler de UL listeli ve FM onaylı olarak Reliable markasından ve Reliable firmasının tedarikçi konumunda bulunduğu güvenilir kaynaklarından sağlanmıştır. Özellikle projede kullanılan Reliable marka gizli kapaklı tip sprinklerler projeye hem teknik hem görsel olarak ayrı bir önem kazandırmıştır.
Reliable gizli tip sprinkleri rakiplerinden ayıran en önemli özelliği deflektör mekanizmasının hareketli olması ve bu sayede asma tavan içine su doldurma riskini ortadan kaldırmasıdır. Hareketli olan bu deflektör, 57 C ‘de gizli tip kapağın düşmesi sonucu aşağı doğru düşerek asma tavan içinden kurtulur ve bu sayede olası yanlış montajlar olsa dahi asma tavan içinden kurtularak odaya suyu püskütür ve bu özelliği ile atış eğrisi bozulmadan tüm oda rahatlıkla korunabilir. Ayrıca gizli tip sprinkler kapağının RAL kodu verildikten sonra her renkte sağlanması ve düz olması yanında perfore olarak da sağlanabilmesi farklı asma tavan detaylarında tercih edilmesi anlamında mimarlar tarafından da kabul görmektedir.