1583 yataklı Kamu Özel Ortaklığı (KÖO) yatırım-finansman modeli ile hayata geçirilen proje 750.000 m² lik alan
üzerine inşaa edilmiş olup, 464.000 m² kapalı alana sahiptir. Kapalı otoparkları, helikopter pistleri ve modern tasarımı ile tüm ziyaretçilerine sağlık hizmetini konforlu bir şekilde sunulması hedeflenen Kayseri Entegre Sağlık Kampüsü Projesinde VENCO marka fanlar kullanılmıştır. Kapalı otoparkın günlük havalandırması ve olası bir yangın anında oluşacak dumanın tahliyesi için tek ve çift yönlü olmak üzere toplam 97 adet jet fan , 28 adet aksiyal duman egzoz fanı, 16 adet aksiyal taze hava fanı kullanılmıştır. Jet fan ve duman egzoz fanlarının tamamı EN 12101-3 standardına uygun F300 sınıfında sertifikalıdır. Hastane bloklarında ise; toplam 421 adet farklı tip ve özellikte fan kullanılmıştır.