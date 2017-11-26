İsviçre Alplerinde NH/Armaflex ve Armaflex Protect

İsviçre yer altı fosil yakıt kaynaklarına sahip olmadığı için enerji ihtiyacını hidroelektrik kaynaklardan sağlamak durumundadır.
Bu nedenle İsviçre’de üretilen enerjinin yarısı hidroelektrik enerji santralleri vasıtası ile elde edilir. Gerçekten de bu manada İsviçre listenin başlarındadır; aslında Norveç ve Avusturya’nın hemen altında yer alır. Yaklaşık 100 kadar İsviçre su rezervuarı bu şekilde kullanılmakla beraber bunlardan sadece 15’inde pompa sistemi mevcuttur.
Linthal 2015, İsviçre’deki en güçlü pompajlı hidroelektrik santrali
Halihazırda İsviçre hidroelektrik sektöründeki en önemli yatırım Linthal 2015’tir. Projenin %85’i İsviçreli enerji grubu Axpo’nun ve geri kalan %15 Glarus Kantonu’nundur. Proje 2,1 Milyon İsviçre frankına mal olmaktadır. Bu proje kapsamında bir yeraltı pompa-depo istasyonu ile Limmern gölünden 630 metre yüksekte bulunan Mutt Gölüne su pompalanacak ve elektrik üretiminde kullanılacaktır. Yeni tesisin pompa ve türbin kapasitesi 1000 MW olacak ve böylece İsviçre’deki en güçlü pompajlı hidroelektrik santral durumuna gelecektir.
Yangın durumunda ekstra güvenlik ve tahliye kolaylığı
Bu yeraltı tesisinde soğutma tesisatları (10/17°C) ve soğuk hatlarda (-1/+4°C) halojen içermediği için yangın esnasında ortama yaydığı duman da korozif ve toksik etki yaratmayan NH/Armaflex ürünü tercih edilmiştir. Böylece tesiste herhangi bir yangın durumunda ekstra güvenlik ve tahliye kolaylığı ön görülmüştür. Zira bilinmektedir ki özellikle bu tip kapalı hacimlerde yangın sonucu ölümlerin büyük bir kısmı oluşan dumanın toksik içeriği sebebi ile duman zehirlenmeleri ile meydana gelmektedir. Ayrıca ortaya çıkan korozif duman, ekipmanlarda büyük hasarlara sebep olabilmektedir. NH/Armaflex halojen içermeyen özel formülü ayrıca iyi bir enerji sarfiyatı ve yoğuşma kontrolü de sağlaması ile projede tercih edilmiştir. Kapalı hücreli NH/Armaflex aynı zamanda entegre buhar bariyeri sayesinde harici bir buhar bariyer katmanına ihtiyaç duymaz. Harici buhar bariyer katmanı kullanan ürünlerde yaşanabilen buhar bariyerinin zarar görmesi ile ısıl iletkenlik değerinin kötüleşmesi ve bütünlüğün kaybolması gibi sıkıntıları yaşamaz, bir başka deyişle uzun servis-ömrü boyunca etkin bir koruma sunarak böylece maliyet kontrolü oluşturur. Elastik yapısı ile en zor noktalarda dahi çalışma kolaylığı sağlayarak işçilik hızının artmasını sağlar.
Projenin tüm soğutma ve ısıtma ekipmanlarının dizayn ve kurulumunda Zürih merkezli ENGIE Servisi Şirketi sorumludur. Ekipmanların yalıtımı ise ülkenin 5. Büyük şehri olan Dietikon merkezli Suter Yalıtım şirketince yapılmaktadır. 600mm’ye kadar çaplara sahip olan borular, devirdaim pompaları, ısı eşanjörleri, valfler, vibrasyon sönümleyiciler ve tüm bileşenleri, 13mm ile 32mm arasında değişen kalınlıklarda NH/Armaflex boru ve levhaları ile yalıtımıştır.
Duvar ve tavan geçişlerinin yangına karşı düzgün bir şekilde yalıtılması gerekir. ENGIE şirketi bu amaç için Armaflex Protect’i seçmiştir. Kapalı gözenekli elastomerik kauçuk teknolojisini, intümesan özellikli yapı ile birleştiren Armaflex Protect hat yalıtımında kullanılan elastomerik malzeme (ki bu projede NH/Armaflex) ile tam bir bütünlük ve uyum sağlarken, bir taraftan da güçlü su buhar difüzyon direnci ve ısı yalıtım özelliği sunmaktadır. Yangın durumunda ise gösterdiği intümesan davranış sayesinde penetrasyonlarda EN 13501-2 uyarınca EI120’ye kadar yangın dayanımı sağlayabilmekte ve bu manada eşsiz bir kullanım olanağı ortaya koymaktadır.
Projede 22mm ve 89 mm arasındaki boruların yalıtımı için Suter Yalıtım’ın ustaları 25mm kalınlığında Armaflex Protect boru tercih etmişlerdir. 89 mm’den büyük boruların yalıtımı için ise 2 kat 13mm kalınlıkta Armaflex Protect levha kullanılmıştır.
Karl Podhradsky, Proje Müdürü, ENGIE Servisleri Şirketi, Zürih
ENGIE Servisleri Şirketi Proje Müdürü Karl Podhradsky yaptığı açıklamada; “Linth-Limmern güç santrali 1 Gigawatt’lık bir enerji üretim kapasitesine sahip. ENGIE şirketi olarak tüm soğutma ve ısıtma ekipmanlarının dizayn ve kurulumu bizlere aitti. Armacell’in halojensiz ürünü NH/Armaflex soğuk hatlardaki tercihimiz oldu. Bu sayede olası bir yangın durumunda agresif-korozif madde oluşumunun önüne geçerek, ekipmanlarımıza ekstra bir koruma sağladık. Tüm geçişler Armaflex Protect ile yalıtıldı zira tüm duvar ve tavanlar yangın kompartmanları durumunda ve tüm bu geçişler yangın düzenlemeleri uyarınca yalıtılmalıydı” demiştir.
Dirk Luumitsch, Uygulama Süpervizörü, Suter Yalıtım
Suter Yalıtım’ın Uygulama Süpervizörü Dirk Luumitsch ise; “Suter Yalıtım yüksek kalite standardı sayesinde Avrupa’nın önemli prestij projeleri içinde yer alıyor. Bizim için bu durumda piyasadaki en iyi malzemelerle ile çalışmaktan daha doğal birşey olamaz ki bu yüzden NH/Armaflex ve Armaflex Yapıştırıcılarını tercih ettik. Armaflex gamının avantajı çok açık: düzgün çalışıyorsanız uygulaması kolay ve de iyi gözüküyor. Bence mevcuttaki malzemeler içerisinde en iyilerinden bir tanesi. Tedarikçimiz Regisol bizi bu özel projede gerçekten çok iyi destekledi ve
malzemeleri şantiyeye hep zamanında ulaştırabildi. Şahsen bu projede yaptığım iş beni çok tatmin etti” ifadelerini kullanmıştır.