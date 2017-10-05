İSTMARİN projesine Danfoss katkısı

Danfoss, ısıtma çözümleriyle İSTMARİN projesinin hem ısıtma ihtiyacını karşılıyor hem de projenin enerji maliyetini düşürüyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu İSPARK bünyesinde Tekne Parkların yapımı ve işletilmesi amacıyla oluşturulan İSTMARİN projesi, ısıtma ihtiyacını Danfoss ile karşılıyor.
Lobi gibi kat yüksekliği fazla olan bölümlerde fan-coil ve klima sistemlerine kıyasla en verimli ısıtma ancak döşeme ile sağlanabiliyor. Danfoss’un “Elektrikli Döşemeden Isıtma” uygulaması, projenin bina giriş lobilerinde ve mescitlerinde kullanılıyor. Sürekli bir ısı sürkülasyonunun olduğu lobilerde kullanılan bu uygulama ile kazan, pompa, boru gibi ürünlere gerek duyulmadan, o bölgedeki en yakın elektrik panosundan besleme alınabiliyor ve böylece sistem en hızlı ve en kolay şekilde kuruluyor. Danfoss, bu bölgelerde çalışan veya bekleyen kişilerin en verimli biçimde ısınmasını sağlıyor.
Kısmi yük durumunda otomatik olarak balanslanmamış sistemlerde artan basınç farkı ise HVAC sistemlerinde bir takım bozukluklarla birlikte enerji sarfiyatına sebep olurken, Danfoss’un basınçtan bağımsız otomatik balans ve kontrol vanası AB-QM ise tek vana kullanımı ile basınç farkı, debi ve sıcaklık kontrolünü bir arada sağlıyor. Danfoss AB-QM kombine balans vanaları, ihtiyaca uygun olarak balanslanmamış sistemlere kıyasla, yüzde 20 ile yüzde 30 arasındaki oranlarda enerji maliyetlerini düşürüyor.
İSTMARİN projesinde fan-coil ile ısıtma ve soğutma tesisat sisteminde Danfoss’un AB-QM modeli balans ve kontrol vanaları kullanılacak. Her bir fan-coil ünitesinde kullanılacak olan AB-QM kombine vanalar, tesisatın hiçbir yerinde başka balans vanası kullanmaya gerek bırakmadan tesisatın tümünde otomatik balanslama sağlayacak.
Danfoss AB-QM kombine vanalar mekan içerisindeki ihtiyaca uygun balanslama sağlamanın yanı sıra, oda termostatlarından alacağı sinyal ile istenilen sıcaklığa ulaşan mekanlarda ısıtma/soğutmayı durdurarak hem konfor hem de tasarruf sağlamış olacak.