İstinye Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü’ nde Etna Tercih Edildi.

Yüzyıl Anadolu Vakfı tarafından 2015 yılında kurulan İstinye Üniversitesi, Kendisini fark yaratacak eğitim ve araştırmaya adamış başarılı akademik kadrosu, eğitim ve araştırma performansı ile yeni bilgi üretilmesine katkıda bulunarak Türkiye’nin ve dünyanın seçkin üniversiteleri arasında yer almayı hedeflemektedir. İstinye Üniversitesi Çekmeköy Kampüsünde ETNA ürünleri tercih edilmiştir.
Proje kapsamında; ETN YE serisi TSEN12845+A2 normuna haiz “yangın pompası”, 2 adet KO15 serisi hidrofor sistemi, 6 adet ecocirc XL model frekans kontrollü ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları, 10 adet EILR4/EILR serisi inline kuru rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompaları, 6 adet DTRT ve EFP30 model atık su parçalayıcı bıçaklı drenaj pompaları kullanılmaktadır.
EcocircXLserisi
Projede kullanılan EILR4 serisi inline kuru rotorlu frekans kontrollü sirkülasyon pompalarında; pompa giriş-çıkış, pompa gövdesi, fan(çark) döküm malzemeden olup, sızdırmazlık ise mekanik keçe (karbon-seramik) ile sağlanmaktadır. Estetik, ergonomik tasarıma sahip EILR4 serisi yeni nesil sirkülasyon pompalarında IE2 tercihen de IE3 motor kullanılmakta olup, talep edilmesi durumunda motor üzerine entegre frekans kontrol sürücülü versiyonu da mevcuttur.
EILR4 serisi sirkülasyon pompası
Projede tesis edilen TSEN12845+A2 normuna haiz ETNA YE 80/32-2-110-10-12 tip yangın pompasında; pompa gövdesi, pompa fanı(çark) GG25 döküm malzemeden üretilmiş olup, sızdırmazlık mekanik salmastra ile sağlanmıştır. Yangın pompasında tesis edilen 2 adet ETNA EA 80/32 tip uçtan emişli pompalar, %140 kapasitede anma basıncının %70’ nin altına düşmeyecek karakteristik eğriye sahiptir.
TS EN 12845 + A2 (2012) standardı; EN 12845 + A2 (2009) standardı ile birebir aynı olup, Avrupa Standardizasyon Komitesi’nin (CEN) izniyle Türk Standartları Enstitüsünce oluşturulmuş “Türk Yangın Standardı”dır. Bu standardın oluşum sürecinde; CEN tarafından kabul edilen EN 12845 + A2 (2009) standardı esas alınmış olup, TSE Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu’nca hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu’nun 19 Temmuz2012 tarihli toplantısında
“Türk Standardı” olarak kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.