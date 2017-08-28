İsta Türkiye 2017 Bayi Toplantısı İstanbul’da 07 Temmuz 2017 Tarihinde Double Tree By Hilton’da Gerçekleşti.

Türkiye’nin birçok şehrinden gelen eski ve yeni olan bayiler birlikte aile olmanın mutluluğunu, aynı özveriyle çalışmanın ve başarının gururunu yaşadılar.
Dünyada 117 yıldır Türkiye’de 9 yılı aşkın süredir ısı paylaşım ve su paylaşım sektöründe faaliyet gösteren ista toplantısında, hedefler, satışlar, teknolojik yenilikler ve pazarın durumunu analiz edildi.
ista Türkiye Genel Müdürü Zafer Yavuztürk’ün açılış konuşması ile başlayan toplantıda, Sayın Yavuztürk sunumunda ,1902 yılında faaliyet gösteren ista’nın şuan 25 ülkede yaklaşık 5000 çalışan ile temsil edildiğini ve enerjinin şeffaf bir şekilde ölçülmesi gerektiğinin önemini anlattı. Ayrıca bu sistem sayesinde kiracılar, ev sahipleri, ticari işletmeler ve çevre olarak kazançların önemine dikkat çekti. Örnek olarak, ısı paylaşım sistemi sayesinde sadece Almanya’da her yıl 4,5 milyon ton CO2 salınımının önüne geçildiğini ve bu tasarrufun 1,5 milyon tonu sadece ista müşterileri sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.
ista Türkiye Satış Direktörü Mustafa Bekir Akdoğan ise sunumunda , ista nın her konuma uygun teknolojik ürünleri ve okuma paylaşım sistemleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Isı sayacı ve okuma paylaşım sistem seçiminde dikkat edilmesi gereken konulara değinen Akdoğan, projeye özgü ürün seçiminin ileride çıkabilecek problemlerin önüne geçilmesi için önemini vurguladı.
Ayrıca sayın Akdoğan teknolojik yenilikler, ista Türkiye okuma portföyü,müşteri memnuniyet anketleri ve raporlama performansları hakkında bayileri bilgilendirdi.
2016 yılında ısı payölçer ve ısı sayacı satışında en başarılı olan 2 adet başarılı bayiye özel başarı plaketleri teslim edildi.
Mustafa Bekir Akdoğan ‘’ista Türkiye’nin büyümesinde ciddi katkısı olan bayilerine güvendiklerini, uzun yıllar birlikte olacaklarına inandıklarını ve tüm bayilerinin, ista ailesine katıldıkları ve kendilerini destekleri için çok teşekkür ettiğini ‘’ ifade etti.
Toplantı sonrası rehber eşliğinde İstanbul boğazında tekne turu yapan katılımcılar, Beylerbeyi Doğa Restaurantta akşam yemeğinde tekrar bir araya gelerek keyifli sohbet ettiler.